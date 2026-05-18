Холзі з великим декольте, а Демі Мур з бантом: найкращі образи на Каннському кінофестивалі (фото)

Каннський кінофестиваль 2026 року традиційно став епіцентром не лише світового кінематографа, а й високої моди, зібравши на знаменитій набережній Круазетт найяскравіших зірок. Цьогорічна червона доріжка вразила різноманіттям: від бездоганної класики до сміливих кутюрних експериментів, які ще довго обговорюватимуть у модних кулуарах.

Фокус зібрав найгучніші та найстильніші виходи знаменитостей, які прикували до себе погляди фотографів і критиків.

Крістен Стюарт (Kristen Stewart) у Chanel

Акторка та багаторічна амбасадорка французького Модного дому залишилася вірною своєму бунтарському духу. Крістен обрала фактурну червоно-чорну плетену сукню до підлоги від Chanel. Напівпрозорий силует та смілива текстура вбрання ідеально поєдналися з фірмовою короткою зачіскою акторки та насиченою помадою, створивши ефектний панк-кутюрний образ.

Демі Мур (Demi Moore) у Matières Fécales та Chopard

Справжнім фурором став вихід Демі Мур, яка зробила ставку на авангард. Вона з'явилася у неймовірній яскраво-рожевій бальній сукні від провокаційного бренду Matières Fécales, що вирізнялася екстремальним об'ємом, гігантським бантом на плечі та зухвалим рваним подолом із фатину. Цей деструктивний шик акторка збалансувала розкішними класичними діамантовими прикрасами від Chopard.

Крістен Стюарт і Демі Мур у Каннах Фото: колаж Фокус

Холзі (Halsey) у Vivienne Westwood

Співачка Холзі продемонструвала драматичний та чуттєвий образ. Вона обрала чорну сукню міді від Vivienne Westwood із глибоким фігурним декольте та акцентними плечима. Головною окрасою сукні стала масивна срібляста вишивка в бароковому стилі, яка чудово гармонувала із зачіскою співачки та її численними татуюваннями.

Кара Делевінь (Cara Delevingne) у Tom Ford by Haider Ackermann

Супермодель та акторка Кара Делевінь продемонструвала бездоганну витонченість та лаконічність. Вона вийшла на килим у чорній сукні по фігурі від Tom Ford, створеній дизайнером Хайдером Акерманном. Сукня з американською проймою, глибоким розрізом на грудях та делікатними рюшами вздовж ліній крою підкреслила витончений силует зірки.

Холзі і Кара Делевінь у Каннах Фото: колаж Фокус

Філіппін Леруа-Больє (Philippine Leroy-Beaulieu) у Saint Laurent та Pomellato

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" привнесла на доріжку справжню французьку драму. Філіппін сяяла в пишній сукні з тафти глибокого сливового відтінку від Saint Laurent авторства Ентоні Ваккарелло. Велика кількість рюшів, об'ємні рукави та вишукане кольє від Pomellato створили незабутній королівський ансамбль.

Гайді Клум (Heidi Klum) у Elie Saab

Німецька супермодель додала червоній доріжці сонячного тепла та романтики. Гайді обрала золотисто-жовту драповану сукню зі шлейфом від ліванського кутюр'є Elie Saab. Ніжний силует без бретельок прикрашав делікатний акцент — велика ніжно-рожева квітка на ліфі, що додала образу весняної свіжості.

Філіппін Леруа-Больє і Гайді Клум у Каннах Фото: колаж Фокус

