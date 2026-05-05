Гайді Клум — статуя, а Бейонсе — скелет: найбільш епатажні образи Met Gala 2026 (фото)

Традиційно в перший понеділок травня в Нью-Йорку відбувся бал Інституту костюма Met Gala 2026, який відкрив нову масштабну виставку Costume Art.

А Фокус традиційно розповідає про найбільш епатажні образи зірок, яких затверджує на подію сама Анна Вінтур.

Образи на Met Gala 2026

Співачка Кеті Перрі, яка нещодавно підтвердила стосунки з колишнім премʼєром Канади Джастіном Трюдо, прийшла в Метрополітен із закритим срібною маскою обличчям, час від часу його відкриваючи перед камерами.

А поява Бейонсе вперше за 10 років у сукні-скелеті від Olivier Rousteing в компанії чоловіка Jay Z та 14-річної доньки Блу Айві стала справжнім сюрпризом. Цікаво, що на заході діє обмеження 18+. До того ж, Jay Z звинувачували у зґвалутуванні та згадували у "файлах Епштейна".

Кеті Перрі та Бейонсе на Met Gala 2026 Фото: колаж Фокус

Кім Кардаш’ян зʼявилася в анатомічному корсеті Allen Jones x Whitaker Malem.

Відео дня

А репер Bad Bunny убрався в образ літнього дідуся, тримаючи в руках тростину.

Кім Кардаш"ян та Bad Bunny на Met Gala 2026 Фото: колаж Фокус

Тим часом співак Сем Сміт продемонстрував чорний масивний аутфіт з пірʼям на голові.

А Кайлі Дженнер позувала в бюстьє від Schiaparelli та перевтілилася у "Венеру Мілоську".

Сем Сміт та Кайлі Дженнер на Met Gala 2026 Фото: колаж Фокус

Акторка та зірка фільму "8 подруг Оушена" Сара Полсон зʼявилася буквально з грошима перед очима.

А модель Гайді Клум стала найбільшим обговоренням вечора. Вона точно вміє дивувати. Гайді не стала чекати осені, щоб провести свою легендарну костюмовану вечірку на Геловін.

Телеведуча з'явилася у вбранні від дизайнера Майка Маріно, натхненному класичними творами, такими як "Христос під плащаницею" Джузеппе Саммартіно та "Весталка у вуалі" Рафаеля Монті.

Створена із суміші матеріалів, таких як латекс і спандекс, ця сукня перетворила Гайді Клум на "живу скульптуру", ніби висічену з каменю.

Сара Полсон та Гайді Клум на Met Gala 2026 Фото: колаж Фокус

Співачка Sza була в сяючій жовтій сукні від Bode у відтінках охри, календул, кукурудзи та золотистого льону.

"Ми працювали з дилером вінтажних речей, який знайшов для нас понад сто ярдів жовтих тканин з різних матеріалів — тюлю, тафти, шовкового фаю та бісерного оздоблення на мереживах", — сказала Емілі Адамс Боде Ауджла, яка об’єднала зусилля з Vogue та eBay, щоб створити образ, повністю виготовлений із "скарбів", які можна знайти на онлайн-майданчиках.

А швейцарсько-ліванська дизайнерка ювелірних виробів та світська левиця Сабіна Гетті позувала з "чужими" руками на своєму тілі.

Sza та Сабіна Гетті на Met Gala 2026 Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Засновника Amazon Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес помітили на вечірці Анни Вінтур перед Met Gala в Нью-Йорку.

Американська співачка Мадонна відвідала зі своїм юним бойфрендом Акімом Моррісом щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорку.

Крім того, Кайлі Дженнер минулого року була в чорних туфлях від Ferragamo, які стиліст для надійності зафіксував на її ногах скотчем. Але виявилося, що зірка не може їх зняти.