Хайди Клум — статуя, а Бейонсе — скелет: самые эпатажные образы Met Gala 2026 (фото)

Традиционно в первый понедельник мая в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala 2026, который открыл новую масштабную выставку Costume Art.

А Фокус традиционно рассказывает о самых эпатажных образах звезд, которых утверждает на событие сама Анна Винтур.

Образы на Met Gala 2026

Певица Кэти Перри, которая недавно подтвердила отношения с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, пришла в Метрополитен с закрытым серебряной маской лицом, время от времени его открывая перед камерами.

А появление Бейонсе впервые за 10 лет в платье-скелете от Olivier Rousteing в компании мужа Jay Z и 14-летней дочери Блу Айви стало настоящим сюрпризом. Интересно, что на мероприятии действует ограничение 18+. К тому же, Jay Z обвиняли в изнасиловании и упоминали в "файлах Эпштейна".

Кэти Перри и Бейонсе на Met Gala 2026 Фото: коллаж Фокус

Ким Кардашьян появилась в анатомическом корсете Allen Jones x Whitaker Malem.

А рэпер Bad Bunny облачился в образ пожилого дедушки, держа в руках трость.

Ким Кардашьян и Bad Bunny на Met Gala 2026 Фото: коллаж Фокус

Тем временем певец Сэм Смит продемонстрировал черный массивный аутфит с перьями на голове.

А Кайли Дженнер позировала в бюстье от Schiaparelli и перевоплотилась в "Венеру Милосскую".

Сэм Смит и Кайли Дженнер на Met Gala 2026 Фото: коллаж Фокус

Актриса и звезда фильма "8 подруг Оушена" Сара Полсон появилась буквально с деньгами перед глазами.

А модель Хайди Клум стала самым большим обсуждением вечера. Она точно умеет удивлять. Хайди не стала ждать осени, чтобы провести свою легендарную костюмированную вечеринку на Хэллоуин.

Телеведущая появилась в наряде от дизайнера Майка Марино, вдохновленном классическими произведениями, такими как "Христос под плащаницей" Джузеппе Саммартино и "Весталка в вуали" Рафаэля Монти.

Созданное из смеси материалов, таких как латекс и спандекс, это платье превратило Хайди Клум в "живую скульптуру", будто высеченную из камня.

Сара Полсон и Хайди Клум на Met Gala 2026 Фото: коллаж Фокус

Певица Sza была в сияющем желтом платье от Bode в оттенках охры, календул, кукурузы и золотистого льна.

"Мы работали с дилером винтажных вещей, который нашел для нас более ста ярдов желтых тканей из разных материалов — тюля, тафты, шелкового фая и бисерной отделки на кружевах", — сказала Эмили Адамс Боде Ауджла, которая объединила усилия с Vogue и eBay, чтобы создать образ, полностью изготовленный из "сокровищ", которые можно найти на онлайн-площадках.

А швейцарско-ливанский дизайнер ювелирных изделий и светская львица Сабина Гетти позировала с "чужими" руками на своем теле.

Sza и Сабина Гетти на Met Gala 2026 Фото: коллаж Фокус

