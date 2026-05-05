Найкращі вбрання Met Gala 2026: Ріанна, Кайлі Дженнер і Джіджі Хадід вразили образами (фото)

Met Gala 2026 вкотре довела: це не просто червона доріжка, а головний подіум року, де мода межує з мистецтвом і провокацією. Цьогорічні гості не стримували фантазію — і перетворилися на справжні арт-об’єкти.

Попри нещодавній банківський вихідний у Великій Британії, світ моди зосередився на значно важливішому — розгляданні образів Met Gala 2026. І не дарма: цей захід давно закріпив за собою статус "Оскара" у світі моди. Фокус розповідає про найкращі образи на Met Gala 2026.

Цього року співголовами вечора стали Бейонсе, Ніколь Кідман, Венус Вільямс та Анна Вінтур — вже сам цей склад задав високий модний градус події.

Серед гостей — справжній зірковий десант: Ріанна, Кім Кардаш’ян, Доджа Кет, Сабріна Карпентер, Зої Кравіц та багато інших.

Темою балу стала назва "Костюм як мистецтво", а дрес-код звучав як "Мода — це мистецтво". Куратор виставки Ендрю Болтон пояснив: натхненням стала центральна роль одягненого тіла у музейній колекції. У результаті гості інтерпретували тему максимально по-різному — від стриманої елегантності до радикального авангарду.

Образи зірок на Met Gala 2026

Серед найяскравіших образів — вихід Гейлі Бібер, яка обрала синю сукню в підлогу із золотим корсетним верхом і довгою напівпрозорою накидкою, що ефектно спадає шлейфом.

Гейлі Бібер на Met Gala Фото: Instagram

Кайлі Дженнер зробила ставку на образ, який виглядав дещо провокативно: вона одягнула тілесний корсетний топ, що імітує оголене тіло, поєднаний із розкішною кремовою спідницею з драпіруванням і вишивкою.

Кайлі Дженнер на Met Gala Фото: Instagram

Джіджі Хадід також продемонструвала провокативний образ. Вона обрала напівпрозору чорну сукню в підлогу з ефектом "оголеного тіла", декоровану контрастними візерунками та доповнену довгим шлейфом.

Джіджі Хадід на Met Gala Фото: Instagram

Ріанна традиційно опинилася в центрі уваги завдяки сміливому та концептуальному вбранню. Об’ємна драпірована форма навколо тіла нагадує скульптуру або кокон, а щільно декорований верх додає ефекту "панциря".

Ріанна на Met Gala Фото: Instagram

Емма Чемберлен одягнула напівпрозору сукню, що облягає тіло, з ефектом живописних мазків і довгим фактурним шлейфом, схожим на розлиту фарбу.

Емма Чемберлен на Met Gala Фото: Instagram

Гайді Клум зробила ставку на ефектне перевтілення. Вона з’явилася в образі, стилізованому під мармурову статую: драпірована світла сукня з головним убором і покриттям обличчя створюють ефект живої скульптури.

Гайді Клум на Met Gala Фото: Instagram

Сабін Гетті вразила вбранням, яке виглядало як музейний експонат. Вона обрала напівпрозору асиметричну сукню з ефектом "другої шкіри", що підкреслює силует і доповнена художнім принтом у вигляді рук на тілі.

Сабін Гетті на Met Gala Фото: Instagram

