Лучшие наряды Met Gala 2026: Рианна, Кайли Дженнер и Джиджи Хадид поразили образами (фото)

Met Gala 2026 в очередной раз доказала: это не просто красная дорожка, а главный подиум года, где мода граничит с искусством и провокацией. В этом году гости не сдерживали фантазию — и превратились в настоящие арт-объекты.

Несмотря на недавний банковский выходной в Великобритании, мир моды сосредоточился на более важном — рассмотрении образов Met Gala 2026. И не зря: это мероприятие давно закрепило за собой статус "Оскара" в мире моды. Фокус рассказывает о лучших образах на Met Gala 2026.

В этом году сопредседателями вечера стали Бейонсе, Николь Кидман, Венус Уильямс и Анна Винтур — уже сам этот состав задал высокий модный градус события.

Среди гостей — настоящий звездный десант: Рианна, Ким Кардашьян, Доджа Кэт, Сабрина Карпентер, Зои Кравиц и многие другие.

Темой бала стало название "Костюм как искусство", а дресс-код звучал как "Мода — это искусство". Куратор выставки Эндрю Болтон объяснил: вдохновением стала центральная роль одетого тела в музейной коллекции. В результате гости интерпретировали тему максимально по-разному — от сдержанной элегантности до радикального авангарда.

Відео дня

Образы звезд на Met Gala 2026

Среди самых ярких образов — выход Хейли Бибер, которая выбрала синее платье в пол с золотым корсетным верхом и длинной полупрозрачной накидкой, эффектно спадающей шлейфом.

Хейли Бибер на Met Gala Фото: Instagram

Кайли Дженнер сделала ставку на образ, который выглядел несколько провокационно: она надела телесный корсетный топ, имитирующий обнаженное тело, в сочетании с роскошной кремовой юбкой с драпировкой и вышивкой.

Кайли Дженнер на Met Gala Фото: Instagram

Джиджи Хадид также продемонстрировала провокационный образ. Она выбрала полупрозрачное черное платье в пол с эффектом "обнаженного тела", декорированное контрастными узорами и дополненное длинным шлейфом.

Джиджи Хадид на Met Gala Фото: Instagram

Рианна традиционно оказалась в центре внимания благодаря смелому и концептуальному наряду. Объемная драпированная форма вокруг тела напоминает скульптуру или кокон, а плотно декорированный верх добавляет эффект "панциря".

Рианна на Met Gala Фото: Instagram

Эмма Чемберлен надела полупрозрачное, облегающее тело платье с эффектом живописных мазков и длинным фактурным шлейфом, похожим на разлитую краску.

Эмма Чемберлен на Met Gala Фото: Instagram

Хайди Клум сделала ставку на эффектное перевоплощение. Она появилась в образе, стилизованном под мраморную статую: драпированное светлое платье с головным убором и покрытием лица создают эффект живой скульптуры.

Хайди Клум на Met Gala Фото: Instagram

Сабин Гетти поразила нарядом, который выглядел как музейный экспонат. Она выбрала полупрозрачное асимметричное платье с эффектом "второй кожи", подчеркивающее силуэт и дополненное художественным принтом в виде рук на теле.

Сабин Гетти на Met Gala Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал:

О самых эпатажных образах звезд, которых утверждает на событие сама Анна Винтур.

Американская певица Мадонна посетила со своим юным бойфрендом Акимом Моррисом ежегодный бал Института костюма Met Gala 2025 в Нью-Йорке.

Кроме того, Кайли Дженнер в прошлом году была в черных туфлях от Ferragamo, которые стилист для надежности зафиксировал на ее ногах скотчем. Но оказалось, что звезда не может их снять.