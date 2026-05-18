Холзи с большим декольте, а Деми Мур с бантом: лучшие образы на Каннском кинофестивале (фото)

Каннский кинофестиваль 2026 года традиционно стал эпицентром не только мирового кинематографа, но и высокой моды, собрав на знаменитой набережной Круазетт самых ярких звезд. Нынешняя красная дорожка поразила разнообразием: от безупречной классики до смелых кутюрных экспериментов, которые еще долго будут обсуждаться в модных кулуарах.

Фокус собрал самые громкие и стильные выходы знаменитостей, которые приковали к себе взгляды фотографов и критиков.

Кристен Стюарт (Kristen Stewart) в Chanel

Актриса и многолетняя амбассадорка французского Модного дома осталась верна своему бунтарскому духу. Кристен выбрала фактурное красно-черное плетеное платье в пол от Chanel. Полупрозрачный силуэт и смелая текстура наряда идеально сочетались с фирменной короткой прической актрисы и насыщенной помадой, создав эффектный панк-кутюрный образ.

Деми Мур (Demi Moore) в Matières Fécales и Chopard

Настоящим фурором стал выход Деми Мур, которая сделала ставку на авангард. Она появилась в невероятном ярко-розовом бальном платье от провокационного бренда Matières Fécales, которое отличалось экстремальным объемом, гигантским бантом на плече и дерзким рваным подолом из фатина. Этот деструктивный шик актриса сбалансировала роскошными классическими бриллиантовыми украшениями от Chopard.

Відео дня

Кристен Стюарт и Деми Мур в Каннах Фото: коллаж Фокус

Холзи (Halsey) в Vivienne Westwood

Певица Холзи продемонстрировала драматический и чувственный образ. Она выбрала черное платье миди от Vivienne Westwood с глубоким фигурным декольте и акцентными плечами. Главным украшением платья стала массивная серебристая вышивка в барочном стиле, которая прекрасно гармонировала с прической певицы и ее многочисленными татуировками.

Кара Делевинь (Cara Delevingne) в Tom Ford by Haider Ackermann

Супермодель и актриса Кара Делевинь продемонстрировала безупречную утонченность и лаконичность. Она вышла на ковер в черном платье по фигуре от Tom Ford, созданном дизайнером Хайдером Акерманном. Платье с американской проймой, глубоким разрезом на груди и деликатными рюшами вдоль линий кроя подчеркнуло изящный силуэт звезды.

Холзи и Кара Делевинь в Каннах Фото: коллаж Фокус

Филиппин Леруа-Болье (Philippine Leroy-Beaulieu) в Saint Laurent и Pomellato

Звезда сериала "Эмили в Париже" привнесла на дорожку настоящую французскую драму. Филиппин блистала в пышном платье из тафты глубокого сливового оттенка от Saint Laurent авторства Энтони Ваккарелло. Обилие рюшей, объемные рукава и изысканное колье от Pomellato создали незабываемый королевский ансамбль.

Хайди Клум (Heidi Klum) в Elie Saab

Немецкая супермодель добавила красной дорожке солнечного тепла и романтики. Хайди выбрала золотисто-желтое драпированное платье со шлейфом от ливанского кутюрье Elie Saab. Нежный силуэт без бретелек украшал деликатный акцент — крупный нежно-розовый цветок на лифе, добавив образу весенней свежести.

Филиппин Леруа-Болье и Хайди Клум в Каннах Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал:

О лучших нарядах Met Gala 2026. Рианна, Кайли Дженнер и Джиджи Хадид поразили образами.

О самых эпатажных образах звезд, которых утверждает на событие сама Анна Винтур.

Кроме того, Кайли Дженнер в прошлом году была в черных туфлях от Ferragamo, которые стилист для надежности зафиксировал на ее ногах скотчем. Но оказалось, что звезда не может их снять.