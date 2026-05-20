"Я пережила — это снова": Кайли Миноуг призналась, что она во второй раз победила рак

В новом документальном фильме Netflix поп-звезда Кайли Миноуг сделала ожидаемое признание о своем здоровье.

Певица рассказала, что в начале 2021 года, ей второй раз диагностировали онкологию после того, как в 2005 году она победила рак молочной железы. Но она благодаря своевременному обследованию обнаружила и победила болезнь. Об этом пишет The Guardian.

Кайли сделала это признание в новом документальном фильме Netflix под названием "Кайли".

"Мой второй диагноз рака был диагностирован в начале 2021 года. Я смогла держать это в тайне. Не так, как первый раз. Я пережила это. Снова. И все хорошо", — сказала она.

Миноуг призналась, что после лечения ей было трудно "найти подходящее время", чтобы рассказать об этом публично, в частности, после огромного успеха ее сингла Padam Padam 2023 года, который получил премию "Грэмми".

"Я не чувствую себя обязанной рассказывать об этом миру, и на самом деле я просто не могла этого сделать тогда, потому что была лишь оболочкой человека. В какой-то момент я не хотела снова выходить из дома. Внутри я знала, что рак — это не просто эпизод в моей жизни. И я действительно просто хотела рассказать, что произошло, чтобы я могла отпустить это", — сказала она.

Она сказала, что ее песня Story, которая вышла в 2023 году из альбома Tension касается этого периода ее жизни.

В материалах, сопровождающих документальный фильм, Миноуг заявила, что это был "ее собственный выбор — поделиться этой информацией", и что диагноз ей поставили после планового обследования.

"Найдется кто-то, кому пригодится нежное напоминание о необходимости пройти обследование. Раннее диагностирование рака было очень полезным, и я очень благодарна, что могу сказать сегодня — я здорова", — призналась она.

57-летней Миноуг было 36 лет, когда ей впервые в мае 2005 года ей поставили диагноз рак молочной железы. Миноуг после лечения вернулась к музыке с альбомом X в 2007 году. Именно тогда появились три популярных сингла, которые попали в топ-10 Британии, в частности, 2 Hearts, Wow и In My Arms.

Что известно о документальном фильме "Кайли"

Новый документальный фильм Netflix состоит из трех частей, режиссером которого является Майкл Гарт, который также смонтировал успешный четырехсерийный документальный фильм Netflix о Дэвиде Бекхэме. Помимо Миноуг, в фильме есть интервью с ее сестрой Данни, а также с бывшими партнерами по дуэту Джейсоном Донованом и другими.

