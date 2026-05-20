"Я пережила — це знову": Кайлі Міноуг зізналася, що вона вдруге перемогла рак

У новому документальному фільмі Netflix поп-зірка Кайлі Міноуг зробила сподіване зізнання про своє здоров'я.

Співачка розповіла, що на початку 2021 року, їй вдруге діагностували онкологію після того, як у 2005 році вона перемогла рак молочної залози. Але вона завдяки своєчасному обстеженню виявила та перемогла хворобу. Про це пише The Guardian.

Кайлі зробила це зізнання у новому документальному фільмі Netflix під назвою "Кайлі".

"Мій другий діагноз раку був діагностований на початку 2021 року. Я змогла тримати це в таємниці. Не так, як перший раз. Я пережила це. Знову. І все добре", – сказала вона.

Міноуг зізналася, що після лікування їй було важко "знайти слушний час", щоб розповісти про це публічно, зокрема, після величезного успіху її синглу Padam Padam 2023 року, який отримав премію "Греммі".

"Я не відчуваю себе зобов’язаною розповідати про це світові, і насправді я просто не могла цього зробити тоді, бо була лише оболонкою людини. У якийсь момент я не хотіла знову виходити з дому. Всередині я знала, що рак – це не просто епізод у моєму житті. І я справді просто хотіла розповісти, що сталося, щоб я могла відпустити це", — сказала вона.

Вона сказала, що її пісня Story, яка вийшла у 2023 році з альбому Tension стосується цього періоду її життя.

У матеріалах, що супроводжують документальний фільм, Міноуг заявила, що це був "її власний вибір — поділитися цією інформацією", і що діагноз їй поставили після планового обстеження.

"Знайдеться хтось, кому стане в пригоді ніжне нагадування про необхідність пройти обстеження. Раннє діагностування раку було дуже корисним, і я дуже вдячна, що можу сказати сьогодні — я здорова", — зізналася вона.

57-річній Міноуг було 36 років, коли їй вперше у травні 2005 року їй поставили діагноз рак молочної залози. Міноуг після лікування повернулася до музики з альбомом X у 2007 році. Саме тоді з'явилися три популярні сингли, які потрапили до топ-10 Британії, зокрема, 2 Hearts, Wow та In My Arms.

Що відомо про документальний фільм "Кайлі"

Новий документальний фільм Netflix складається з трьох частин, режисером якого є Майкл Гарт, який також змонтував успішний чотирисерійний документальний фільм Netflix про Девіда Бекхема. Окрім Міноуг, у фільмі є інтерв'ю з її сестрою Данні, а також з колишніми партнерами по дуету Джейсоном Донованом та іншими.

