Внучка итальянского диктатора Муссолини победила в популярном телешоу (видео)

63-летняя Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, объявлена ​​победительницей последнего сезона реалити-шоу Grande Fratello VIP (итальянская версия "Большого брата" с известными личностями), которое транслируется в Италии уже около 10 лет.

Бывшая актриса, певица, член парламента и яркая участница ток-шоу, покорила зрителей своим сочетанием прямолинейности и остроумия, обойдя других знаменитостей в шоу, сообщает The Times.

Она выиграла приз в 100 тысяч евро, объявив, что пожертвует половину суммы на благотворительность.

"Я наслаждалась всем до конца, просто так, как я есть. Я ни о чем не жалею", — заявила Алессандра.

Эта победа стала очередной вехой в карьере, в течение которой ее фамилия скорее помогала, чем мешала, несмотря на то, что ее дед разрушил итальянскую демократию, запретил евреям участвовать в общественной жизни и был союзником Адольфа Гитлера, прежде чем его линчевали партизаны в 1945 году.

Відео дня

Алессандра Муссолини — фигура, которая часто вызывала бурные общественные реакции, особенно когда обсуждались ее фамилия и семейная история. В прошлом она также оказывалась в центре скандала из-за того, что не дистанцировалась от политического наследия своего деда и фашистского режима.

Помимо реалити-шоу, Муссолини имеет хорошо известный общественный имидж в Италии. Она была членом Европейского парламента и работала в обеих палатах итальянского парламента.

За годы своей деятельности Алессандра участвовала в нескольких политических формированиях, включая небольшую крайне правую партию, затем партию "Forza Italia" Сильвио Берлускони, а в настоящее время связана с партией "Lega", входящей в правительство Италии.

До прихода в политику Алессандра Муссолини также работала в индустрии развлечений в качестве модели и даже позировала для Playboy, была актрисой и певицей, став звездой эстрады в Японии, а в 2020 году приняла участие в "Ballando con le stelle" (итальянская версия "Танцев со звездами"), где заняла третье место.

Она не стеснялась восхвалять своего деда и даже однажды сказала, что была "фашисткой и гордится этим", но в последние годы ее политические взгляды стали более либеральными, включая поддержку прав геев.

По ее словам, в детстве другие дети окунали ее в бассейн из-за ее фамилии.

Алессандра — дочь младшего сына Бенито, Романо, который был джазовым пианистом, и Марии Лорен, сестры актрисы Софии Лорен.

Алессандра — племянница легенды кино Софи Лорен

Политические комментаторы годами предупреждали, что стигма вокруг Бенито Муссолини ослабла, и диктатор стал частью поп-культуры для многих итальянцев.

До триумфа его внучки танцевальный трек под названием "Everybody viva el Duche", отсылка к титулу Бенито Муссолини "Il Duce", пользовался вирусным успехом в Италии в этом году.

В песне звучат рэп-тексты: "Все вместе, Viva El Duche, Бам, Бам, Бам. Черные рубашки ночью, ботинки стучат по земле, Бенни на балконе издает этот звук. Поезда ходят по расписанию, когда кулак — закон".

Создатели песни утверждают, что она иронична и призвана "подчеркнуть абсурдность некоторых мифов и ностальгии", добавляя, что трек является пародией, "а не праздником".

Газета Il Foglio предупредила, что многие молодые итальянцы, услышав эту песню, могут иметь другое мнение. Сведение лет итальянского фашизма к танцевальному треку рискует "нормализовать" диктатуру, говорилось в материале

"То, что создано для того, чтобы разрушить миф, может случайно сделать его сильнее", — предупреждают журналисты.

Напомним, Фокус писал, что:

Также сообщалось, что внучке Беннито Муссолини не понравилась антифашистская риторика Джима Керри.