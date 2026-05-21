Онука італійського диктатора Муссоліні перемогла в популярному телешоу (відео)

63-річна Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, оголошена переможницею останнього сезону реаліті-шоу Grande Fratello VIP (італійська версія "Великого брата" з відомими особистостями), яке транслюється в Італії вже близько 10 років.

Колишня акторка, співачка, членкиня парламенту і яскрава учасниця ток-шоу підкорила глядачів своїм поєднанням прямолінійності та дотепності, обійшовши інших знаменитостей у шоу, повідомляє The Times.

Вона виграла приз у 100 тисяч євро, оголосивши, що пожертвує половину суми на благодійність.

"Я насолоджувалася всім до кінця, просто так, як я є. Я ні про що не шкодую", — заявила Алессандра.

Ця перемога стала черговою віхою в кар'єрі, протягом якої її прізвище радше допомагало, аніж заважало, незважаючи на те, що її дід зруйнував італійську демократію, заборонив євреям брати участь у суспільному житті та був союзником Адольфа Гітлера, перш ніж його лінчували партизани в 1945 році.

Алессандра Муссоліні — постать, яка часто викликала бурхливі суспільні реакції, особливо коли обговорювали її прізвище та сімейну історію. У минулому вона також опинялася в центрі скандалу через те, що не дистанціювалася від політичної спадщини свого діда і фашистського режиму.

Крім реаліті-шоу, Муссоліні має добре відомий громадський імідж в Італії. Вона була членкинею Європейського парламенту і працювала в обох палатах італійського парламенту.

За роки своєї діяльності Алессандра брала участь у кількох політичних формуваннях, включно з невеликою вкрай правою партією, потім партією "Forza Italia" Сільвіо Берлусконі, а нині пов'язана з партією "Lega", що входить в уряд Італії.

До приходу в політику Алессандра Муссоліні також працювала в індустрії розваг як модель і навіть позувала для Playboy, була акторкою й співачкою, ставши зіркою естради в Японії, а 2020 року взяла участь у "Ballando con le stelle" (італійська версія "Танців із зірками"), де посіла третє місце.

Вона не соромилася вихваляти свого діда і навіть одного разу сказала, що була "фашисткою і пишається цим", але останніми роками її політичні погляди стали більш ліберальними, зокрема й підтримка прав геїв.

За її словами, в дитинстві інші діти занурювали її в басейн через її прізвище.

Алессандра — дочка молодшого сина Беніто, Романо, який був джазовим піаністом, і Марії Лорен, сестри актриси Софії Лорен.

Політичні коментатори роками попереджали, що стигма навколо Беніто Муссоліні ослабла, і диктатор став частиною поп-культури для багатьох італійців.

До тріумфу його онуки танцювальний трек під назвою "Everybody viva el Duche", відсилання до титулу Беніто Муссоліні "Il Duce", мав вірусний успіх в Італії цього року.

У пісні звучать реп-тексти: "Всі разом, Viva El Duche, Бам, Бам, Бам. Чорні сорочки вночі, черевики стукають по землі, Бенні на балконі видає цей звук. Потяги ходять за розкладом, коли кулак — закон".

Творці пісні стверджують, що вона іронічна і покликана "підкреслити абсурдність деяких міфів і ностальгії", додаючи, що трек є пародією, "а не святом".

Газета Il Foglio попередила, що багато молодих італійців, почувши цю пісню, можуть мати іншу думку. Зведення років італійського фашизму до танцювального треку ризикує "нормалізувати" диктатуру, йшлося в матеріалі

"Те, що створено для того, щоб зруйнувати міф, може випадково зробити його сильнішим", — попереджають журналісти.

