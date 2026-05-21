На украинку пожаловались в службу по делам детей в Швеции: что стало причиной

Украинская семья оказалась в центре внимания шведских социальных служб из-за жалобы соседей на обычный детский плач. Этот инцидент быстро перерос в вирусную историю в сети.

Деталями этой истории на своей странице в Instagram поделилась украинка Кристина (блогер с ником k.bohachenko). По ее словам, все началось с официального письма, в котором отмечалось: "Нам поступило сообщение о беспокойстве относительно ваших детей", и содержалось приглашение на разговор. Семья, которая в течение почти трех месяцев проживания не имела никаких конфликтов или скандалов, была озадачена таким обращением.

Визит в соцслужбу

Уже во время визита в социальную службу и общения с работником Себастьяном через громкоговоритель с переводчиком выяснились детали. Оказалось, что жалоба поступила от соседки. Женщина обратилась не напрямую в соцслужбу, а в миграционное учреждение, которое уже перенаправило запрос по адресу. Причиной стал обычный шум: соседка пожаловалась, что дети часто кричат и плачут.

Відео дня

"Мы подтвердили, что такое бывает. Я объяснила, что это дети: кому-то что-то не понравилось, кто-то не получил желаемого — отсюда крик и слезы. Они также спросили, как дети ладят между собой. Я ответила, что хорошо, но, как и все, они имеют свой характер, и если кто-то забрал игрушку, могут подраться. Однако это быстро проходит", — делится Кристина.

Реакция службы

Несмотря на первоочередной стресс родителей, сама встреча прошла в максимально комфортной, спокойной и конструктивной атмосфере. Представители службы поинтересовались, справляются ли родители и нужна ли им помощь. Украинка отметила, что не против получить несколько профессиональных советов по воспитанию и алгоритмов действий в различных ситуациях. В ответ работник пообещал предоставить контакты соответствующих специалистов, а также подробно рассказал, как устроить малыша в местный детский сад.

Бурное обсуждение в сети

Первая часть видео Кристины об этом опыте мгновенно стала вирусной и вызвала тысячи отзывов. Проанализировав комментарии, автор выделила несколько главных тезисов, которыми делились пользователи:

Для Швеции жалобы на шум или детский плач являются обыденностью.

Многие считают, что теперь семья будет находиться "на крючке" у социальных служб, а чувствительная соседка и в дальнейшем не даст спокойно жить.

Многие комментаторы посоветовали семье срочно искать новое жилье.

Блогер отметила, что получила огромную волну поддержки от подписчиков. Впрочем, без критических комментариев и хейта в стиле "какой ужас жить с такими соседями, как вы" также не обошлось. Сейчас история остается открытой, а семья адаптируется к новым реалиям европейского быта.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка рассказала, как на самом деле живут люди в Дании. По ее словам, жесткие требования к посещению учебных заведений и ограниченные возможности для больничных заставляют многих родителей отправлять простуженных малышей в детские сады.

Украинка Вера показала, как за секунду пересекает границу Дании с Германией, чтобы купить дешевые продукты.

Кроме того, женщина сбежала из Германии после четырех лет жизни там.