В Бухаресте из-за концерта Макса Коржа ввели безопасность уровня саммита НАТО

Власти Румынии ввели в Бухаресте беспрецедентные меры безопасности перед концертом белорусского рэпера Макса Коржа, который должен состояться 23 мая на стадионе Arena Națională. Масштаб мобилизации полиции, жандармерии и спецслужб сравнивают с подготовкой к саммиту НАТО 2008 года.

Четырех мужчин, причастных к конфликту, вспыхнувшему в ночь с четверга на пятницу в Старом центре Бухареста, задержали на 24 часа, сообщает Agerpres. Столичная полиция сообщила, что украинские фанаты Макса Коржа подрались с румынами, и в течение субботы задержанным будут представлены магистратом юридические претензии.

Инцидент произошел за несколько часов до выступления известного белорусского рэпера, запланированного на Национальной арене, для которого власти ввели меры безопасности, аналогичные тем, что были на саммите НАТО, из-за опасений провокаций со стороны России.

По данным цитируемого источника, в скандале прошлой ночью были замешаны несколько человек — как иностранные граждане (в возрасте от 17 до 51 года), приехавшие в Румынию на концерт рэпера Макса Коржа, так и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет). "Сотрудники полиции Бухареста из полицейского участка 27 получили сообщение от жандармов из DGJMB о конфликте, возникшем между несколькими лицами румынской и украинской национальности. Во время проверки, проведенной на месте, было обнаружено, что двое мужчин, иностранных граждан, в возрасте 29 и 51 года, подверглись физическому нападению со стороны двух других мужчин, в возрасте 33 и 39 лет, путем ударов тупыми предметами по голове", — сообщает столичная полиция.

В результате инцидента 51-летний мужчина получил телесные повреждения, ему понадобилась медицинская помощь. В контексте конфликта все причастные лица прибегли к актам насилия друг в отношении друг друга. Они заключались в толкотне, физической агрессии и бросании мебели, принадлежащей соседним коммерческим компаниям, нарушая общественный порядок и спокойствие.

На основе предоставленных доказательств четверо мужчин были задержаны на 24 часа. Инцидент, произошедший минувшей ночью, является вторым перед аншлаговым концертом рэпера Макса Коржа — в ночь со среды на четверг несколько украинских фанатов подрались с румынскими мотоциклистами.

Румыны и украинцы, которые прибыли в Бухарест на концерт белорусского певца Макса Коржа, подрались в Старом центре столицы, один из украинцев получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Его доставили в Университетскую больницу. О конфликте полиции сообщили в пятницу утром, около 3:00, бухарестские жандармы, которым удалось предотвратить эскалацию насилия. Румыны являются членами мотоциклетной группы Gremium.

Напомним, что концерт Макса Коржа в Бухаресте 23 мая вызвал волну дискуссий в украинских соцсетях из-за массового выезда украинцев в Румынию. В Telegram и Threads публиковали видео огромных очередей на автобусы из Одессы и толп фанатов на границе.

Ранее мы также информировали, что после концерта Макса Коржа в Варшаве в Польше вспыхнул скандал из-за поведения части фанатов и появления символики УПА на стадионе. Власти Польши сообщили о депортации десятков задержанных украинцев после беспорядков на концерте.