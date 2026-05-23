У Бухаресті через концерт Макса Коржа ввели безпеку рівня саміту НАТО

Влада Румунії запровадила в Бухаресті безпрецедентні заходи безпеки перед концертом білоруського репера Макса Коржа, який має відбутися 23 травня на стадіоні Arena Națională. Масштаб мобілізації поліції, жандармерії та спецслужб порівнюють із підготовкою до саміту НАТО 2008 року.

Чотирьох чоловіків, причетних до конфлікту, що спалахнув у ніч з четверга на п'ятницю в Старому центрі Бухареста, затримали на 24 години, повідомляє Agerpres. Столична поліція повідомила, що українські фанати Макса Коржа побилися з румунами, і протягом суботи затриманим буде представлено магістратом юридичні претензії.

Інцидент стався за кілька годин до виступу відомого білоруського репера, запланованого на Національній арені, для якого влада запровадила заходи безпеки, аналогічні тим, що були на саміті НАТО, через побоювання провокацій з боку Росії.

За даними цитованого джерела, у скандалі минулої ночі було замішано кілька осіб — як іноземні громадяни (віком від 17 до 51 року), які приїхали до Румунії на концерт репера Макса Коржа, так і громадяни Румунії (віком від 33 до 52 років). "Співробітники поліції Бухареста з поліцейської дільниці 27 отримали повідомлення від жандармів з DGJMB про конфлікт, що виник між кількома особами румунської та української національності. Під час перевірки, проведеної на місці, було виявлено, що двоє чоловіків, іноземних громадян, віком 29 та 51 року, зазнали фізичного нападу з боку двох інших чоловіків, віком 33 та 39 років, шляхом ударів тупими предметами по голові", — повідомляє столична поліція.

Внаслідок інциденту 51-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, йому знадобилася медична допомога. У контексті конфлікту всі причетні особи вдалися до актів насильства один щодо одного. Вони полягали в штовханині, фізичній агресії та киданні меблів, що належать сусіднім комерційним компаніям, порушуючи громадський порядок і спокій.

На основі наданих доказів чотирьох чоловіків було затримано на 24 години. Інцидент, що стався минулої ночі, є другим перед аншлаговим концертом репера Макса Коржа – у ніч із середи на четвер кілька українських фанатів побилися з румунськими мотоциклістами.

Румуни та українці, які прибули до Бухареста на концерт білоруського співака Макса Коржа, побилися у Старому центрі столиці, один з українців отримав травми та потребував медичної допомоги. Його доставили до Університетської лікарні. Про конфлікт поліцію повідомили у п'ятницю вранці, близько 3:00, бухарестські жандарми, яким вдалося запобігти ескалації насильства. Румуни є членами мотоциклетної групи Gremium.

Нагадаємо, що концерт Макса Коржа в Бухаресті 23 травня викликав хвилю дискусій в українських соцмережах через масовий виїзд українців до Румунії. У Telegram і Threads публікували відео величезних черг на автобуси з Одеси та натовпів фанатів на кордоні.

Раніше ми також інформували, що після концерту Макса Коржа у Варшаві в Польщі спалахнув скандал через поведінку частини фанатів і появу символіки УПА на стадіоні. Влада Польщі повідомила про депортацію десятків затриманих українців після заворушень на концерті.