Участница "Супермамы" засветилась на OnlyFans: среди ее спонсоров — "член церкви"

30 выпуск 11 сезона популярного реалити-шоу "Супермама" взбудоражил сеть откровенным признанием одной из участниц, которая зарабатывает на жизнь созданием пикантного контента. 28-летняя Лилея, которая в одиночку воспитывает 5-летнего сына, открыто рассказала конкуренткам о своем аккаунте на сайте, которым, скорее всего, является OnlyFans.

Как призналась сама Лилея во время шоу, пока ее пикантный бизнес трудно назвать сверхприбыльным, ведь на ее страницу подписано всего три человека, а ее месячный доход составляет около 21 доллара. Однако среди этих немногих поклонников оказался довольно колоритный персонаж — молодой парень, который является членом церкви. По словам незамужней мамочки, религиозные взгляды совсем не мешают этому подписчику периодически присылать ей щедрые чаевые в размере 100 долларов.

30 выпуск "Супермамы"

Когда другие участницы проекта с удивлением спросили Лилею, действительно ли она готова обнажать грудь за какой-то 21 доллар, молодая мама ошеломила их своим ответом. Она заявила, что может сделать это совершенно бесплатно, и тут же продемонстрировала свои прелести соперницам.

