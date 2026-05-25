Учасниця "Супермами" засвітилась на OnlyFans: серед її спонсорів — "член церкви"

30 випуск 11 сезону популярного реаліті-шоу "Супермама" збурив мережу відвертим зізнанням однієї з учасниць, яка заробляє на життя створенням пікантного контенту. 28-річна Лілея, яка самотужки виховує 5-річного сина, відкрито розповіла конкуренткам про свій акаунт на сайті, яким, скоріш за все, є OnlyFans.

Як зізналася сама Лілея під час шоу, наразі її пікантний бізнес важко назвати надприбутковим, адже на її сторінку підписано всього троє людей, а її місячний дохід становить близько 21 долара. Проте серед цих небагатьох шанувальників опинився досить колоритний персонаж — молодий хлопець, який є членом церкви. За словами неодруженої матусі, релігійні погляди зовсім не заважають цьому підписнику періодично надсилати їй щедрі чайові у розмірі 100 доларів.

30 випуск "Супермами"

Коли інші учасниці проєкту з подивом запитали Лілею, чи дійсно вона готова оголювати груди за якийсь 21 долар, молода мама приголомшила їх своєю відповіддю. Вона заявила, що може зробити це абсолютно безкоштовно, і одразу ж продемонструвала свої принади суперницям.

