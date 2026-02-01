"Найбільша проблема": зірка OnlyFans змінила відвертий контент на допомогу самотнім (відео)

Блогерка зі США Флора заробляла завдяки відвертому контенту на OnlyFans, та незвичне прохання одного підписника чоловічої статі повністю змінило її плани. Вона зізнається, що це рішення мало доленосний характер.

Нині Флора допомагає чоловікам почуватися менш самотніми, адже ця проблема набула дуже серйозних масштабів. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Mirror.

Дівчина зізнається, що їй набридло створювати контент відвертого вмісту, після чого сталося повне вигорання. Тоді Флора подумала, що варто повністю змінити фокус взаємодії з підписниками, зосередившись на емоційному зв’язку, усвідомленості та допомозі людям.

Нині блогерка присвячує свій час тому, щоб люди не почувалися самотніми: проводить заспокійливі практики, читає казки перед сном у прямому ефірі та часто отримує запити на персональні розмови з підтримкою людей в стані самотності та емоційному вигоранні.

"Коли я створила свій перший акаунт, то пропонувала відвертий контент, як і всі навколо, бо думала, що це єдиний шлях до успіху. Але з часом я повністю вигоріла — і так сталося, що я завершила курси на інструктора з йоги, до мене прийшло усвідомлення: я маю почати все з нуля та повинна створювати контент, який відгукується мені, а не той, який "треба" робити. Я й гадки не мала, що це переросте в щось таке масштабне", — каже Флора.

Згодом вона помітила, що в мережі дуже багато самотніх чоловіків, які почали ділитися особистими історіями, стресами та втратами кар'єри, стосунків і віри в себе. Дівчина зрозуміла, що це і є тим її покликанням — повертати віру людям у себе.

"Знаєте, з дитинства чоловіків вчать бути сильними, приховувати емоції й завжди захищати. Вони зводять захисну стіну, яка не дозволяє емоціям ні входити, ні виходити. Як неважко здогадатися, це створює величезний розрив між очікуваннями та реальністю. Тому я допомагаю підписникам дуже по-різному — заняття з йоги та медитації. Раніше я вела онлайн-курс Bloom, де ми раз на місяць збиралися в Zoom і говорили про самотність, сором, горе — теми, про які, як мені здається, чоловіки майже ніколи не мають змоги говорити відкрито", — зізнається блогерка.

Вона відзначає, що цей досвід був корисним для неї, бо тепер розуміє, що може заспокоювати та проявляти увагу та турботу, створювати відчуття безпеки та довіри для таких чоловіків. Більшість клієнтів — це чоловіки від 40 до 60 років, для яких вона прагне стати довіреною особою, що допоможе їм змінитися.

"Одна з найбільших проблем, з якими стикаються чоловіки у 2026 році — принаймні з того, що я чую від своїх підписників, — це нездатність налагоджувати зв’язок із людьми та складність у створенні нових стосунків. Дуже часто я чую, що чоловікам важко відкриватися перед друзями чи родиною. Справа не в тому, що вони не хочуть цього — вони просто не знають, як простягнути руку першими, є багато страху й сорому. Для багатьох чоловіків бути вразливим означає виглядати слабким. І всередині них відбувається серйозний конфлікт, з яким вони не знають, як упоратися", — розповідає Флора.

Нині американка каже, що заробляє у шість разів більше, ніж у період створення відвертого контенту. За її словами, зараз робить значно важливішу справу — повертає всім, хто звернеться до неї, відчуття впевненості та подолання страхів і проблем.

Раніше Фокус розповідав про найважливішу рису успішних людей. Нейробіолог Джозеф Джебеллі вказує, що самотність може стимулювати креативність, пропонуючи необхідний простір для розквіту ідей.

Згодом стало відомо, скільки людей помирають від самотності щогодини. Вчені виявили, що одна з шести людей у світі страждає від самотності, що суттєво впливає на здоров'я і благополуччя, а також тривалість життя.