52-річна зірка "Американського пирога" заробила понад $1 млн на OnlyFans (фото)

Акторка Шеннон Елізабет стрімко увірвалася на платформу OnlyFans, заробивши понад $1,2 млн лише за перший тиждень. Її сторінка, запущена 16 квітня, вже принесла семизначний дохід і стала одним із найгучніших стартів серед знаменитостей.

За словами CEO Creators Inc. Енді Бахман, акторка, відома за фільмами "Американський пиріг" та "Дуже страшне кіно", зібрала семизначну суму вже у перші сім днів. Джерела повідомляють, що її дохід перевищив $1,2 млн, пише Variety.

Елізабет, яка у 2000-х була одним із головних секс-символів Голлівуду завдяки ролі Наді в "Американському пирозі", пояснила свій крок бажанням контролювати власну кар’єру. Вона зазначила, що втомилася від індустрії, де "інші люди контролюють наратив і результат", і хоче більше свободи та прямого контакту з аудиторією.

"Це новий етап — показати більш сексуальну сторону, яку ніхто раніше не бачив, і бути ближчою до фанів", — сказала акторка.

Акторка Шеннон Елізабет Фото: Instagram

Вона також назвала OnlyFans "майбутнім", яке дозволяє створювати контент на власних умовах.

Менеджер Елізабет підкреслив, що платформа дає змогу вибудувати глибший і безпосередніший зв’язок із шанувальниками. За його словами, акторка завжди прагнула взаємодіяти з аудиторією, а новий формат робить це ще ефективнішим.

Попри новий проєкт, Елізабет наголосила, що продовжує жити в Південній Африці та активно займається благодійністю. Вона також планує провести благодійний гала-вечір у Лас-Вегасі в червні на підтримку своєї фундації.

Які ще знаменитості є на OnlyFans

Елізабет приєдналася до зростаючого списку знаменитостей на OnlyFans, серед яких Кармен Електра, Bhad Bhabie, Міа Халіфа та Дреа де Маттео. Остання, зокрема, раніше розповідала, що доходи з платформи допомогли їй врятувати будинок від втрати через фінансові труднощі.

