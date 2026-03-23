Помер власник OnlyFans: що відомо про українця Радвінського, який зробив платформу популярною (фото)

Американський бізнесмен Леонід Радвінський, який володів платформою OnlyFans, помер після тривалої хвороби. Підприємець українського походження боровся з раком, про що не повідомляв публічно.

Леонід Радвінський народився в Одесі у 1982 році, однак ще в дитинстві переїхав із сім’єю до США. Там він виріс, здобув освіту в Northwestern University (Північно-Західний університет в Іллінойс, США) за спеціальністю "економіка" і збудував кар’єру у сфері онлайн-бізнесу. Фокус розповідає, що відомо про Леоніда Радвінського.

Помер Леонід Радвінський: хто він такий

У 2018 році він придбав контрольний пакет акцій OnlyFans — сервісу, який дозволяє авторам заробляти на підписках користувачів. За його керівництва платформа стрімко зросла і стала глобально популярною, зокрема під час пандемії COVID-19. OnlyFans здобув широку аудиторію завдяки контенту для дорослих, який був обмежений в інших соцмережах.

Попри значні доходи, Радвінський залишався непублічною фігурою: він майже не давав інтерв’ю і уникав уваги медіа. За даними ЗМІ, останні роки він мешкав у Флориді та мав сім’ю.

Хворобу підприємець тримав у таємниці. Водночас він займався благодійністю і підтримував, зокрема, медичні дослідження у сфері онкології.

Леонід Радвінський помер у віці 43 роки Фото: З відкритих джерел

Зв’язок Радвінського з Україною

Попри життя у США, Радвінський зберіг зв’язок з Україною через своє походження. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він робив фінансові пожертви на допомогу Україні. За відкритими даними, йдеться щонайменше про $5 млн, а також окремі криптовалютні донати, спрямовані на гуманітарні потреби.

Окрім OnlyFans, Радвінський був засновником інших онлайн-проєктів, зокрема вебкам-платформи MyFreeCams, а також займався венчурними інвестиціями.

