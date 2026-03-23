Умер владелец OnlyFans: что известно об украинце Радвинском, который сделал платформу популярной (фото)

Американский бизнесмен Леонид Радвинский, который владел платформой OnlyFans, умер после продолжительной болезни. Предприниматель украинского происхождения боролся с раком, о чем не сообщал публично.

Леонид Радвинский родился в Одессе в 1982 году, однако еще в детстве переехал с семьей в США. Там он вырос, получил образование в Northwestern University (Северо-Западный университет в Иллинойсе, США) по специальности "экономика" и построил карьеру в сфере онлайн-бизнеса. Фокус рассказывает, что известно о Леониде Радвинском.

Умер Леонид Радвинский: кто он такой

В 2018 году он приобрел контрольный пакет акций OnlyFans — сервиса, который позволяет авторам зарабатывать на подписках пользователей. При его руководстве платформа стремительно выросла и стала глобально популярной, в том числе во время пандемии COVID-19. OnlyFans получил широкую аудиторию благодаря контенту для взрослых, который был ограничен в других соцсетях.

Відео дня

Несмотря на значительные доходы, Радвинский оставался непубличной фигурой: он почти не давал интервью и избегал внимания медиа. По данным СМИ, последние годы он жил во Флориде и имел семью.

Болезнь предприниматель держал в тайне. В то же время он занимался благотворительностью и поддерживал, в частности, медицинские исследования в сфере онкологии.

Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет

Связь Радвинского с Украиной

Несмотря на жизнь в США, Радвинский сохранил связь с Украиной из-за своего происхождения. После начала полномасштабного вторжения России он делал финансовые пожертвования на помощь Украине. По открытым данным, речь идет как минимум о $5 млн, а также отдельные криптовалютные донаты, направленные на гуманитарные нужды.

Кроме OnlyFans, Радвинский был основателем других онлайн-проектов, в частности вебкам-платформы MyFreeCams, а также занимался венчурными инвестициями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

23 марта стало известно о смерти владельца OnlyFans Леонида Радвинского.

