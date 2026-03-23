"Долгое время боролся с раком": владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в 43-летнем возрасте

23 марта стало известно о смерти владельца популярной онлайн-платформы для взрослых OnlyFans Леонида Радвинского. Как отметили его родные, предприниматель ушел из жизни в возрасте 43 лет после длительной борьбы с раком.

По информации Bloomberg, компания, которая управляет сервисом, подтвердила смерть Радвинского.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после длительной борьбы с раком. Его семья просила о конфиденциальности в это трудное время", — говорится в заявлении компании.

Кроме того, издание отметило, что Радвинский приобрел контроль над платформой в 2018 году и превратил ее в глобальный цифровой сервис с миллионной аудиторией. В частности, он сделал ставку на модель прямого взаимодействия между авторами и подписчиками, и именно это позволяло создателям самостоятельно определять стоимость доступа к своему контенту и получать доход без посредников.

В общем, платформа OnlyFans была основана в 2016 году и быстро приобрела популярность благодаря контенту, который не распространяется на других крупных сервисах. Особенно резкий рост аудитории произошел во время пандемии, когда многие авторы начали использовать интернет как основной источник заработка.

"Его смерть ставит под сомнение право собственности на одну из самых противоречивых пользовательских платформ со времен Facebook", — пишет Bloomberg.

По состоянию на 2024 год сервис насчитывал более 4,6 миллиона авторов и около 377 миллионов пользователей, а годовой доход достиг 1,4 миллиарда долларов.

Накануне смерти Радвинский вел переговоры о продаже доли компании за 5,5 миллиардов долларов. По данным источников, малоизвестная инвестиционная фирма Architect Capital из Сан-Франциско рассматривала предложение на сумму около 2 миллиардов долларов, но по состоянию на февраль переговоры оставались на ранней стадии.

Кроме того, как известно, Радвинский родился в Одессе, но еще в детстве переехал с семьей в США. Последние годы он проживал во Флориде, избегал публичности и редко давал комментарии. Более того, он часто поддерживал благотворительные инициативы в сферах медицины, технологий и защиты животных.

