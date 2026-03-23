"Довгий час боровся з раком": власник OnlyFans Леонід Радвінський помер у 43-річному віці

23 березня стало відомо про смерть власника популярної онлайн-платформи для дорослих OnlyFans Леоніда Радвінського. Як зазначили його рідні, підприємець пішов із життя у віці 43 років після тривалої боротьби з раком.

За інформацією Bloomberg, компанія, яка керує сервісом, підтвердила смерть Радвінського.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно помер після тривалої боротьби з раком. Його родина просила про конфіденційність у цей важкий час", – йдеться в заяві компанії.

Крім того, видання зауважило, що Радвінський придбав контроль над платформою у 2018 році й перетворив її на глобальний цифровий сервіс із мільйонною аудиторією. Зокрема, він зробив ставку на модель прямої взаємодії між авторами та підписниками, і саме це дозволяло творцям самостійно визначати вартість доступу до свого контенту та отримувати дохід без посередників.

Загалом, платформа OnlyFans була заснована у 2016 році та швидко набула популярності завдяки контенту, який не поширюється на інших великих сервісах. Особливо різке зростання аудиторії відбулося під час пандемії, коли багато авторів почали використовувати інтернет як основне джерело заробітку.

"Його смерть ставить під сумнів право власності на одну з найсуперечливіших користувацьких платформ з часів Facebook", — пише Bloomberg.

Станом на 2024 рік сервіс налічував понад 4,6 мільйона авторів і близько 377 мільйонів користувачів, а річний дохід досяг 1,4 мільярда доларів.

Напередодні смерті Радвінський вів переговори про продаж частки компанії за 5,5 мільярдів доларів. За даними джерел, маловідома інвестиційна фірма Architect Capital із Сан-Франциско розглядала пропозицію на суму близько 2 мільярдів доларів, але станом на лютий переговори залишалися на ранній стадії.

Крім того, як відомо, Радвінський народився в Одесі, але ще в дитинстві переїхав із родиною до США. Останні роки він проживав у Флориді, уникав публічності та рідко давав коментарі. Ба більше, він часто підтримував благодійні ініціативи у сферах медицини, технологій та захисту тварин.

