52-летняя звезда "Американского пирога" заработала более $1 млн на OnlyFans (фото)

Актриса Шеннон Элизабет стремительно ворвалась на платформу OnlyFans, заработав более $1,2 млн только за первую неделю. Ее страница, запущенная 16 апреля, уже принесла семизначный доход и стала одним из самых громких стартов среди знаменитостей.

По словам CEO Creators Inc. Энди Бахман, актриса, известная по фильмам "Американский пирог" и "Очень страшное кино", собрала семизначную сумму уже в первые семь дней. Источники сообщают, что ее доход превысил $1,2 млн, пишет Variety.

Элизабет, которая в 2000-х была одним из главных секс-символов Голливуда благодаря роли Нади в "Американском пироге", объяснила свой шаг желанием контролировать собственную карьеру. Она отметила, что устала от индустрии, где "другие люди контролируют нарратив и результат", и хочет больше свободы и прямого контакта с аудиторией.

"Это новый этап — показать более сексуальную сторону, которую никто раньше не видел, и быть ближе к фанам", — сказала актриса.

Відео дня

Актриса Шеннон Элизабет

Она также назвала OnlyFans "будущим", которое позволяет создавать контент на собственных условиях.

Менеджер Элизабет подчеркнул, что платформа позволяет выстроить более глубокую и непосредственную связь с поклонниками. По его словам, актриса всегда стремилась взаимодействовать с аудиторией, а новый формат делает это еще более эффективным.

Несмотря на новый проект, Элизабет подчеркнула, что продолжает жить в Южной Африке и активно занимается благотворительностью. Она также планирует провести благотворительный гала-вечер в Лас-Вегасе в июне в поддержку своего фонда.

Какие еще знаменитости есть на OnlyFans

Элизабет присоединилась к растущему списку знаменитостей на OnlyFans, среди которых Кармен Электра, Bhad Bhabie, Миа Халифа и Дреа де Маттео. Последняя, в частности, ранее рассказывала, что доходы с платформы помогли ей спасти дом от потери из-за финансовых трудностей.

Американский бизнесмен Леонид Радвинский, который владел платформой OnlyFans, умер после продолжительной болезни. Предприниматель украинского происхождения боролся с раком, о чем не сообщал публично.

Украинская OnlyFans-модель судится с налоговой. Суд считает, что она задолжала государству более 300 тысяч гривен.

Кроме того, звезда OnlyFans Флора сменила откровенный контент на помощь одиноким и зарабатывает теперь в 6 раз больше, чем раньше.