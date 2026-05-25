Известный украинский певец показался с новой девушкой: кто она такая (фото)

Украинский певец Вадим Олейник прокомментировал слухи о новом романе после того, как появился на кинопремьере в компании загадочной девушки. Экс-участник группы "ДиО.фильмы" признался, что они лишь недавно познакомились в соцсетях и сейчас находятся на этапе дружеского общения.

Поводом для разговоров стал допремьерный показ фильма "Крещатик 48/2", куда исполнитель пришел не один. Спутница артиста сразу оказалась в центре внимания прессы и гостей мероприятия, однако сам Олейник решил не держать интригу и открыто прокомментировал ситуацию для проекта "Утро в большом городе".

"Я пришел с девушкой, с которой я только недавно познакомился. Мы только начинаем общаться и узнавать друг друга. Это еще не отношения, но нам интересно. Познакомились в соцсетях и начали переписываться. У нас много общего", — откровенно рассказал певец.

Девушка Анастасия Фото: Instagram

Судя по странице девушки в Instagram, ее зовут Анастасия, она модель и создает контент для брендов. В частности, у нее есть 4-летний сын.

Отметим, что в начале прошлого года Вадим Олейник завершил длительный четырехлетний роман со стилисткой Софией Нестеренко. По словам певца, причиной разрыва стал глубокий кризис, который пара пыталась преодолеть даже с помощью временной паузы.

Сам артист не скрывает, что несмотря на неудачный прошлый опыт, он до сих пор верит в настоящую любовь и искренне стремится построить крепкую и счастливую семью в будущем.

