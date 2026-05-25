Відомий український співак показався з новою дівчиною: хто вона така (фото)

Український співак Вадим Олійник прокоментував чутки про новий роман після того, як з’явився на кінопрем’єрі в компанії загадкової дівчини. Ексучасник гурту "ДіО.фільми" зізнався, що вони лише нещодавно познайомилися в соцмережах і наразі перебувають на етапі дружнього спілкування.

Приводом для розмов став допрем’єрний показ фільму "Хрещатик 48/2", куди виконавець завітав не один. Супутниця артиста одразу опинилася в центрі уваги преси та гостей заходу, проте сам Олійник вирішив не тримати інтригу й відкрито прокоментував ситуацію для проєкту "Ранок у великому місті".

"Я прийшов з дівчиною, з якою я тільки нещодавно познайомився. Ми тільки починаємо спілкуватися і дізнаватися одне одного. Це ще не стосунки, але нам цікаво. Познайомилися в соцмережах і почали листуватися. Маємо багато спільного", — відверто розповів співак.

Дівчина Анастасія Фото: Instagram

Зважаючи на сторінку дівчини в Instagram, її звати Анастасія, вона модель і створює контент для брендів. Зокрема, у неї є 4-річний син.

Зазначимо, що на початку минулого року Вадим Олійник завершив тривалий чотирирічний роман зі стилісткою Софією Нестеренко. За словами співака, причиною розриву стала глибока криза, яку пара намагалася подолати навіть за допомогою тимчасової паузи.

Сам артист не приховує, що попри невдалий минулий досвід, він досі вірить у справжнє кохання та щиро прагне побудувати міцну й щасливу родину в майбутньому.

