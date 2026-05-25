Известная блогерша сообщила о беременности первенцем после потери (фото)

Украинская блогерша Марьяна Гутак из Ивано-Франковска поделилась радостной новостью — они с мужем Иваном станут родителями впервые.

Известием звезда соцсетей поделилась в Instagram в конце мая.

Марьяна и ее муж Иван Дыривым поделились нежным видео, на котором заметно округлившийся животик и снимок УЗИ.

"Наша новая история +1", — написала будущая мама.

Впрочем, за этой новостью стоит непростая история. Марьяна призналась, что почти два года назад пережила потерю. На восьмой неделе беременности сердце ребенка остановилось. По словам Марьяны, тогда были и боль, и вопрос "почему именно со мной?"

"Те, кто со мной давно, помнят самый болезненный день в моей жизни. Мы потеряли малыша. Мы не могли сначала в это поверить... Я прожила все это и ни разу не теряла надежды", — говорит Гутак.

Пол ребенка пара пока публично не раскрывает.

В комментариях будущих родителей начали активно поздравлять друзья и поклонники.

