Відома блогерка повідомила про вагітність первістком після втрати (фото)

Українська блогерка Мар’яна Гутак з Івано-Франківська поділилася радісною новиною — вони з чоловіком Іваном стануть батьками вперше.

Звісткою зірка соцмереж поділилася в Instagram наприкінці травня.

Мар’яна Гутак вагітна

Марʼяна та її чоловік Іван Дирівим поділилися ніжним відео, на якому помітно округлий животик та знімок УЗД.

"Наша нова історія +1", — написала майбутня мама.

Втім, за цією новиною стоїть непроста історія. Мар’яна зізналася, що майже два роки тому пережила втрату. На восьмому тижні вагітності серце дитини зупинилося. За словами Марʼяни, тоді були і біль, і питання "чому саме зі мною?"

"Ті, хто зі мною давно, памʼятають найболючіший день у моєму житті. Ми втратили малючка. Ми не могли спочатку в це повірити... Я прожила все це і жодного разу не втрачала надії", — каже Гутак.

Відео дня

Стать дитини пара наразі публічно не розкриває.

Марʼяна Гутак вагітна Фото: Instagram

У коментарях майбутніх батьків почали активно вітати друзі та прихильники.

Марʼяна Гутак вагітна Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вінницька блогерка Настя Умка втратила дитину на 9-ту тижні вагітності.

Українська блогерка Наталі Литвин розповіла, як кілька років тому втратила дитину.

Крім того, дружина Тимура Мірошниченка зізналася, що перед народженням першої дитини пережила викидень.