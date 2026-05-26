"Абсурдная остановка боя": голливудский актер возмутился судейством боя Усик-Верховен

Рефери, который судил поединок между украинским боксером Александром Усиком и нидерландцес Рико Верховеном 24 мая в Египте, "ограбил" Верховена, когда остановил бой в конце 11 раунда.

Зафиксировать победу Усика техническим нокаутом — было абсрудным решением, заявил голливудский актер, который и предложил провести этот бой, Джейсон Стейтем.

"Рико! Ты сделал это, брат! Абсолютно взрывное выступление! Тебя ограбили, не дав шанса завершить дело. Абсурдная остановка боя с гонгом перед самым последним раундом", — написал Стейтем в своем Instagram.

В то же время актер выразил "респект" Усику, которого назвал одним из величайших бойцов всех времен.

"Но прошлая ночь была твоей, брат. Ты просто поразил всех, и никто такого не ожидал! И огромное спасибо Турки за организацию этого грандиозного шоу возле пирамид Египта! Без тебя такие бои просто не происходили бы", — отметил Стэйтем.

В коменатре под постом голливудской знаменитости Верховен заявил, что это "только начало".

"Мы создали историю, и это только начало. Люблю тебя, брат", — подчеркнул Верховен.

Напомним, 24 мая Верховен подал официальный протест после поражения от Усика.

