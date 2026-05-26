"Абсурдна зупинка бою": голлівудський актор обурися суддівстом бою Усик-Верховен

Рефері, якйи судив поєиднок між українським боксером Олександром Усиком та нідерландцес Ріко Верховеном 24 травня в Єгипті, "пограбував" Верховена, коли зупинив бій наприкінці 11 раунду.

Зафіксувати перемогу Усика технічним нокаутом — було абсрудним рішенням, заявив голлівудський актор, який й запропонував провести цей бій, Джейсон Стейтем.

"Ріко! Ти зробив це, брате! Абсолютно вибуховий виступ! Тебе пограбували, не давши шансу завершити справу. Абсурдна зупинка бою із гонгом перед самим останнім раундом", — написав Стейтем у своєму Instagram.

Водночас актор висловив "респект" Усику, якого назвав одним із найвидатніших бійців усіх часів.

"Але минула ніч була твоєю, брате. Ти просто вразив усіх, і ніхто такого не очікував! І величезне спасибі Туркі за організацію цього грандіозного шоу біля пірамід Єгипту! Без тебе такі бої просто не відбувалися б", — зазначив Стейтем.

У коменатрі під постом голлівудської знаменитості Верховен заявив, що це "лише початок".

"Ми створили історію, і це лише початок. Люблю тебе, брате", — наголосив Верховен.

Нагадаємо, 24 травня Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика.

