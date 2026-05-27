Мастер тату — о самых модных работах, зашкварах и "адских" суевериях (фото)

Сейчас очень популярно делать татуировки. Это может быть как знаковая надпись, например, цитата из творчества любимого писателя, так и определенный узор, в котором закодированы скрытые (или не очень) смыслы.

Какие татуировки в моде, а какие уже отжили свое? Сколько стоит тату и от чего зависит цена? Трудно ли его выводить? Действительно ли символы на теле "преграждают" дорогу в рай? Обо всем этом и не только Фокус расспросил у 26-летней тату-мастерицы Anri (Анна-Валерия Грица).

Тату-тренды: микрореализм и киберсигилизм

Что сейчас в моде, а какие тату уже можно назвать зашкваром?

– В современной тату-индустрии особенно актуальными остаются микрореализм и киберсигилизм.

Мистические символы и изображения сейчас в тренде Фото: Личный архив

Также популярности не теряют деликатные татуировки с простыми линиями и минималистичными элементами. Это демонстрирует, насколько разносторонними стали вкусы людей: сегодня клиенты не ограничивают себя одним стилем, а смело сочетают разные направления и ищут индивидуальность.

Минималистичные татуировки очень стильные Фото: Личный архив

На фоне новых трендов постепенно уходят в прошлое стили, которые были популярными ранее, в частности трайбл и классический олдскул. Однако даже они остаются частью истории тату-культуры и до сих пор имеют своих сторонников.

От чего зависит цена татуировки?

– От нескольких важных факторов. Во-первых, это место расположения тату на теле. Чем сложнее работать на определенном участке, чем нежнее кожа или труднее заживление, тем выше будет цена.

Anri во время работы Фото: Личный архив

Во-вторых, сложность работы. Многие считают геометрические татуировки простыми, однако именно они являются одними из самых сложных в исполнении, ведь любая ошибка или асимметрия сразу заметна. То же касается печатных шрифтов и работ с большим количеством мелких деталей.

И третий фактор – размер татуировки. Чем больше работа и больше времени она требует, тем выше будет ее стоимость.

За один сеанс тату не удаляют!

Как удалить тату?

– Этот процесс требует специальных знаний и навыков, ведь мастер работает с профессиональным лазером.

Во время нанесения тату игла проникает в верхний слой кожи и оставляет там пигмент. Организм сразу начинает реагировать на постороннее вещество и пытается от него избавиться. Именно поэтому процесс нанесения татуировки – это фактически открытая рана, которая заживает примерно месяц.

Нанесение и сведение тату – болезненные процессы Фото: Личный архив

Когда организм не может полностью вывести пигмент, он как бы "изолирует" его в своеобразные капсулы. Во время лазерного удаления эти капсулы разрушаются под действием лазера, после чего организм снова пытается вывести остатки краски естественным путем.

Именно поэтому удаление татуировки почти никогда не ограничивается одним сеансом. Если тату было сделано слишком глубоко или травматично, процесс удаления может быть значительно длиннее.

Ассоциации с тюрьмами – в прошлом

Часто слышу предрассудки относительно татуировок. Также есть немало стереотипов о криминальном мире и религии.

– Суеверия, связанные с татуировками, постепенно остаются в прошлом. Когда-то тату действительно очень часто ассоциировали исключительно с тюрьмами, а людей с татуировками нередко осуждали, особенно в консервативных кругах.

Нательные рисунки "закрывают дорогу в рай"?

Есть мифы о том, что татуировки "закрывают дорогу в рай" или якобы будут "печь" человека после смерти. Сейчас в это никто не верит.

Вокруг тату существует немало легенд, мифов и суеверий Фото: Личный архив

Сегодня татуировки можно увидеть даже у пенсионеров, а также людей разных профессий и с разным стилем жизни. Для многих это уже не вызов обществу, а способ самовыражения, память о важных событиях или просто форма искусства.

