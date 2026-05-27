Майстриня тату – про наймодніші роботи, зашквари та "пекельні" забобони (фото)

Зараз дуже популярно робити татуювання. Це може бути як знаковий напис, наприклад, цитата з творчості улюбленого письменника, так і певний візерунок, в якому закодовані приховані (або не дуже) смисли.

Які татуювання в моді, а які уже віджили своє? Скільки коштує тату і від чого залежить ціна? Чи важко його виводити? Чи справді символи на тілі "перегороджують" дорогу до раю? Про все це і не тільки Фокус розпитав у 26-річної тату-майстрині Anri (Анна-Валерія Грица).

Тату-тренди: мікрореалізм і кіберсігілізм

Що зараз у моді, а які тату уже можна назвати зашкваром?

– У сучасній тату-індустрії особливо актуальними залишаються мікрореалізм та кіберсігілізм.

Містичні символи та зображення зараз в тренді Фото: Особистий архів

Також популярності не втрачають делікатні татуювання з простими лініями та мінімалістичними елементами. Це демонструє, наскільки різносторонніми стали смаки людей: сьогодні клієнти не обмежують себе одним стилем, а сміливо поєднують різні напрямки та шукають індивідуальність.

Мінімалістичні татуювання дуже стильні Фото: Особистий архів

На фоні нових трендів поступово відходять у минуле стилі, які були популярними раніше, зокрема трайбл та класичний олдскул. Проте навіть вони залишаються частиною історії тату-культури та досі мають своїх прихильників.

Від чого залежить ціна татуювання?

– Від кількох важливих факторів. По-перше, це місце розташування тату на тілі. Чим складніше працювати на певній ділянці, чим ніжніша шкіра або важче загоєння, тим вищою буде ціна.

Anri під час роботи Фото: Особистий архів

По-друге, складність роботи. Багато хто вважає геометричні татуювання простими, однак саме вони є одними з найскладніших у виконанні, адже будь-яка помилка або асиметрія одразу помітна. Те саме стосується друкованих шрифтів та робіт з великою кількістю дрібних деталей.

І третій фактор – розмір татуювання. Чим більша робота та більше часу вона потребує, тим вищою буде її вартість.

За один сеанс тату не видаляють!

Як видалити тату?

– Цей процес потребує спеціальних знань та навичок, адже майстер працює з професійним лазером.

Під час нанесення тату голка проникає у верхній шар шкіри та залишає там пігмент. Організм одразу починає реагувати на сторонню речовину та намагається її позбутися. Саме тому процес нанесення татуювання – це фактично відкрита рана, яка загоюється приблизно місяць.

Нанесення і зведення тату – болючі процеси Фото: Особистий архів

Коли організм не може повністю вивести пігмент, він ніби "ізолює" його у своєрідні капсули. Під час лазерного видалення ці капсули руйнуються під дією лазера, після чого організм знову намагається вивести залишки фарби природним шляхом.

Саме тому видалення татуювання майже ніколи не обмежується одним сеансом. Якщо тату було зроблене надто глибоко або травматично, процес видалення може бути значно довшим.

Асоціації з тюрмами – у минулому

Часто чую забобони щодо татуювань. Також є чимало стереотипів про кримінальний світ та релігію.

– Марновірства, пов’язані з татуюваннями, поступово залишаються у минулому. Колись тату дійсно дуже часто асоціювали виключно з тюрмами, а людей із татуюваннями нерідко засуджували, особливо у консервативних колах.

Натільні малюнки "закривають дорогу до раю"?

Є міфи про те, що татуювання "закривають дорогу до раю" або нібито будуть "пекти" людину після смерті. Зараз в це ніхто не вірить.

Довкола тату існує чимало легенд, міфів та забобонів Фото: Особистий архів

Сьогодні татуювання можна побачити навіть у пенсіонерів, а також людей різних професій та з різним стилем життя. Для багатьох це вже не виклик суспільству, а спосіб самовираження, пам’ять про важливі події чи просто форма мистецтва.

