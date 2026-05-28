Самый сильный человек планеты Вирастюк подрабатывает на подвозе людей (фото)

Известный украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк удивил сеть новой ролью, зарегистрировавшись водителем в популярном сервисе попутчиков BlaBlaCar. Пассажиры уже активно делятся впечатлениями от поездок с титулованным спортсменом и ставят ему самые высокие оценки.

О необычном занятии нардепа от партии "Слуга народа" стало известно благодаря публикации в социальной сети Threads. Одна из пользовательниц опубликовала совместное фото с известным стронгменом и рассказала, что он оказался очень хорошим водителем, который помог ей комфортно добраться из Львова в Ровно.

Сейчас профиль Вирастюка в приложении BlaBlaCar имеет безупречную репутацию:

Более 100 отзывов оставили благодарные пассажиры.

Рейтинг 5/5 — водитель удерживает максимально возможную оценку.

Василий Вирастюк любит подвозить людей Фото: Threads

Кто такой Василий Вирастюк?

Василий Вирастюк — заслуженный мастер спорта Украины и один из самых известных отечественных атлетов. Его спортивные достижения впечатляют:

Он шесть раз завоевывал титул "Самый сильный человек Украины" (в 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 и 2007 годах).

В 2004 году стал обладателем престижного звания "Самый сильный человек мира".

Кроме того, первая жена Вирастюка Светлана погибла в январе 2006 года на горнолыжном курорте в Турции. Спортсмен почтил ее память в январе 2026 года, потому что в этом году исполняется 20 лет со дня ее смерти. Когда Светлана погибла, их сыну было всего 2,5 года.