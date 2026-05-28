Найсильніша людина планети Вірастюк підробляє, розвозячи людей на авто (фото)

Відомий український стронгмен та народний депутат Василь Вірастюк здивував мережу новою роллю, зареєструвавшись водієм у популярному сервісі попутників BlaBlaCar. Пасажири вже активно діляться враженнями від поїздок із титулованим спортсменом та ставлять йому найвищі оцінки.

Про незвичне заняття нардепа від партії "Слуга народу" стало відомо завдяки публікації в соціальній мережі Threads. Фокус звернув увагу, що одна з користувачок опублікувала спільне фото з відомим стронгменом і розповіла, що він виявився дуже гарним водієм, який допоміг їй комфортно дістатися зі Львова до Рівного.

Наразі профіль Вірастюка в додатку BlaBlaCar має бездоганну репутацію:

Понад 100 відгуків залишили вдячні пасажири.

Рейтинг 5/5 — водій утримує максимально можливу оцінку.

Василь Вірастюк любить підвозити людей Фото: Threads

Хто такий Василь Вірастюк?

Василь Вірастюк — заслужений майстер спорту України та один із найвідоміших вітчизняних атлетів. Його спортивні здобутки вражають:

Він шість разів виборював титул "Найсильніша людина України" (у 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 та 2007 роках).

У 2004 році став володарем престижного звання "Найсильніша людина світу".

Крім того, перша дружина Вірастюка Світлана загинула у січні 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині. Спортсмен вшанував її памʼять у січні 2026, бо цьогоріч минає 20 років з дня її смерті. Коли Світлана загинула, їхньому сину було всього 2,5 роки.