Известная украинская актриса кардинально изменила цвет волос и стрижку: "Это прям истерика"

Звезда украинского комедийного проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко ошеломила поклонников неожиданной и кардинальной сменой имиджа. Актриса решилась на смелый эксперимент, полностью обновив длину и цвет своих волос.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость поделилась бьюти-видео в формате "до" и "после" визита к стилисту. В начале процесса Виктория сидит в кресле мастера со своими привычными длинными рыжими волосами.

Виктория Булитко изменила прическу и цвет волос Фото: Instagram

"Хочу сделать ярко и стильно", — заметила актриса перед началом перевоплощения.

Мастер филигранно справился с задачей: теперь комедийная звезда щеголяет трендовым каре и эффектным светлым окрашиванием с нежным персиковым оттенком. Сияющий результат этой трансформации отлично демонстрирует ролик, где довольная Булитко искренне радуется своему новому современному образу.

Реакции людей

Пользователям в Instagram очень понравилось перевоплощение:

"Мать! Это прям истерика! Ну очень круто!";

"Минус 10 лет! Паспорт будут спрашивать на кассе палюбасу! Очень классно!";

"Теперь точно украинская Меган Фокс";

"Вау, такая легкая стала";

"Вау, какая легкая, сексуальная, романтичная. Очень свежо так выглядит, после того огненного предыдущего цвета. Удивили! Красота";

"Очень красиво".

