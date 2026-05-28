Відома українська акторка кардинально змінила колір волосся та стрижку: "Це прям істерика"
Зірка українського комедійного проєкту "Дизель шоу" Вікторія Булітко приголомшила шанувальників несподіваною та кардинальною зміною іміджу. Акторка зважилася на сміливий експеримент, повністю оновивши довжину та колір свого волосся.
У своєму Instagram-акаунті знаменитість поділилася б'юті-відео у форматі "до" та "після" візиту до стиліста. На початку процесу Вікторія сидить у кріслі майстра зі своїм звичним довгим рудим волоссям.
"Хочу зробити яскраво і стильно", — зауважила акторка перед початком перевтілення.
Майстер філігранно впорався із завданням: тепер комедійна зірка хизується трендовим каре та ефектним світлим фарбуванням з ніжним персиковим відтінком. Сяючий результат цієї трансформації чудово демонструє ролик, де задоволена Булітко щиро радіє своєму новому сучасному образу.
Реакції людей
Користувачам в Instagram дуже сподобалось перевтілення:
- "Мать! Це прям істерика! Ну дуже круто!";
- "Мінус 10 років! Паспорт питатимуть на касі палюбасу! Дуже класно!";
- "Тепер точно українська Меган Фокс";
- "Вау, така легка стала";
- "Вау, яка легка, сексуальна, романтична. Дуже свіжо так виглядає, після того вогняного попереднього кольору. Здивували! Краса";
- "Дуже гарно".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- В 2024 році Вікторія Булітко повідомила про заручини зі своїм молодим чоловіком, музикантом Кирилом Поповичем.
- Дружина Гордона показалась з новою зачіскою і каже, що її тепер не впізнають.
Крім того, Меловін після розриву з нареченим кардинально змінив імідж.