"Самый безумный эпизод в истории": создатели "Дома дракона" заинтриговали премьерой 3 сезона

После двух сезонов интриг, заговоров и борьбы за власть в "Доме дракона" создатели сериала обещают то, чего фанаты ждали больше всего — настоящую войну драконов. Авторы шоу уже сейчас заявляют, что третий сезон станет самым масштабным за все время, а его премьера может буквально "взорвать" телевидение.

Как говорится в материале американского издания Collider, шоураннер и соавтор сериала Райан Кондал анонсировал, что новый сезон стартует с легендарной Битвы в Глотке — одной из самых известных и самых кровавых битв во вселенной "Игры престолов".

По словам Кондала, первый эпизод третьего сезона может стать "возможно, самым безумным эпизодом в истории телевидения". И это, как говорится в статье, довольно смелое заявление, учитывая, что именно франшиза "Игры престолов" в свое время подарила зрителям такие культовые серии, как "Битва бастардов" или "Суровый дом". Кроме того, шоураннер даже сравнил масштаб будущих событий с битвой за Гельмову Падь из "Властелина колец".

В общем, создатели сериала намекают, что на этот раз история станет значительно жестче и динамичнее. Если в предыдущих сезонах зрителям преимущественно показывали политические игры, борьбу за трон и закулисные заговоры, то теперь конфликт между Таргариенами окончательно перерастет в открытую войну.

Эмма Д'Арси, которая исполняет роль Рейниры Таргариен, рассказала, что новый сезон буквально "стартует на бешеной скорости". По ее словам, команда сериала существенно подняла планку как в масштабе событий, так и в эмоциональном напряжении. Актриса также призналась, что была поражена тем, насколько амбициозным получился сценарий нового сезона.

В то же время изменятся и сами персонажи, к примеру: Д'Арси намекнула, что Рейнира все больше будет склоняться к религиозному фанатизму из-за веры в пророчества. А вот Юэн Митчелл, который играет Эймонда Таргариена, вообще описал своего героя как "пятого всадника Апокалипсиса" и намекнул на его еще более опасную и жестокую сторону.

В третьем сезоне к своим ролям также вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук, Том Глинн-Карни, Стив Туссент, Рис Иванс и другие актеры из основного состава сериала.

Кроме того, в официальном трейлере, который обнародовали на YouTube-канале HBO Max, отмечается, что новый сезон выйдет уже в июне. В ролике также появился слоган: "Absolute power is within grasp" ("Абсолютная власть уже близко").

