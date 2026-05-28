"Найбожевільніший епізод в історії": творці "Дому дракона" заінтригували прем'єрою 3 сезону

Після двох сезонів інтриг, змов і боротьби за владу у "Домі дракона" творці серіалу обіцяють те, чого фанати чекали найбільше — справжню війну драконів. Автори шоу вже зараз заявляють, що третій сезон стане наймасштабнішим за весь час, а його прем’єра може буквально "підірвати" телебачення.

Як йдеться у матеріалі американського видання Collider, шоураннер та співтворець серіалу Раян Кондал анонсував, що новий сезон стартує з легендарної Битви в Глотці — однієї з найвідоміших і найкривавіших битв у всесвіті "Гри престолів".

За словами Кондала, перший епізод третього сезону може стати "можливо, найбожевільнішим епізодом в історії телебачення". І це, як йдеться в статті, доволі смілива заява, враховуючи, що саме франшиза "Гри престолів" свого часу подарувала глядачам такі культові серії, як "Битва бастардів" чи "Суворий дім". Крім того, шоураннер навіть порівняв масштаб майбутніх подій із битвою за Гельмову Падь із "Володаря перснів".

Загалом, творці серіалу натякають, що цього разу історія стане значно жорсткішою та динамічнішою. Якщо у попередніх сезонах глядачам переважно показували політичні ігри, боротьбу за трон та закулісні змови, то тепер конфлікт між Таргарієнами остаточно переросте у відкриту війну.

Емма Д’Арсі, яка виконує роль Рейніри Таргарієн, розповіла, що новий сезон буквально "стартує на шаленій швидкості". За її словами, команда серіалу суттєво підняла планку як у масштабі подій, так і в емоційній напрузі. Акторка також зізналася, що була вражена тим, наскільки амбітним вийшов сценарій нового сезону.

Водночас зміняться й самі персонажі, до прикладу: Д’Арсі натякнула, що Рейніра дедалі більше схилятиметься до релігійного фанатизму через віру у пророцтва. А от Юен Мітчелл, який грає Еймонда Таргарієна, взагалі описав свого героя як "п’ятого вершника Апокаліпсису" та натякнув на його ще більш небезпечну та жорстоку сторону.

У третьому сезоні до своїх ролей також повернуться Метт Сміт, Олівія Кук, Том Глінн-Карні, Стів Туссент, Ріс Іванс та інші актори з основного складу серіалу.

Крім того, в офіційному трейлері, який оприлюднили на YouTube-каналі HBO Max, зазначається, що новий сезон вийде вже у червні. У ролику також з’явився слоган: "Absolute power is within grasp" ("Абсолютна влада вже близько").

Нагадаємо, що 17 березня у Лос-Анджелесі презентували перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" режисера Дені Вільньова. Події нової стрічки розгортаються через 17 років після попереднього фільму, а в центрі сюжету — правління Пола Атрейдеса, яке супроводжується масштабними конфліктами, політичними потрясіннями та внутрішньою боротьбою героя. Творці також підтвердили, що третя частина стане фіналом кінотрилогії, знятої за романом "Дюна: Месія" Френка Герберта.

