Чи варто дивитись новий серіал у світі "Гри престолів": що кажуть про "Лицаря семи королівств"

Лицар семи королівств премєра
На HBO стартував серіал "Лицар семи королівств" | Фото: HBO

У всесвіті "Гри престолів" відбулася нова прем’єра — на HBO стартував серіал "Лицар семи королівств", заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна. Перші оцінки та рецензії показують: проєкт отримав теплий прийом і сприймається як помітно інший, більш камерний погляд на Вестерос.

Фокус розповідає про премʼєру "Лицар семи королівств" та те, яка реакція критиків на спіноф "Гри престолів".

Перші рейтинги: впевнений, але спокійний старт

За стартовими показниками серіал демонструє стабільно високі оцінки. На Rotten Tomatoes він отримав 88% від критиків і 80% від глядачів, а перший епізод на IMDb стартував з оцінки 8,5. Для спінофу без масштабних битв і звичних для франшизи видовищ це вважають дуже сильним результатом.

Загальний тон: менше епосу, більше людяності

Більшість західних критиків сходяться в одному: "Лицар семи королівств" свідомо зменшує масштаб. Тут менше локацій, менше політичних інтриг і значно менше пафосу. Натомість серіал робить ставку на атмосферу, характери та повсякденне життя Вестеросу.

Рецензенти відзначають, що проєкт значно легший за тоном, ніж "Гра престолів" і "Дім дракона". У серіалі більше гумору, іронії та теплих сцен, які балансують жорстокість світу, не перетворюючи його на повністю "темне" фентезі.

серіал лицар семи королівств
Рецензенти відзначають, що серіал значно легший за тоном, ніж "Гра престолів" і "Дім дракона"
Фото: HBO

"Затишне фентезі" у світі Вестеросу

Forbes називає серіал прикладом "затишного фентезі". Видання підкреслює, що історія не намагається змагатися з попередніми проєктами за масштабом, а натомість пропонує більш інтимну подорож світом, знайомим глядачам.

Особливу увагу критик звертає на гумор і на головних персонажів, взаємодія яких створює емоційний центр серіалу. За оцінкою Forbes, саме легший тон і відмова від надмірної серйозності роблять "Лицаря семи королівств" приємною альтернативою попереднім адаптаціям.

"Менше — означає краще"

The Hollywood Reporter хвалить серіал за відхід від формули "більше й гучніше". Видання описує його як менший, розумніший і значно чарівніший проєкт у межах франшизи.

Критики зазначають, що серіал виглядає майже як телевізійна новела: короткі серії, компактний сюжет і концентрація на двох центральних героях. Саме їхня взаємодія, на думку THR, є головною причиною, чому серіал хочеться дивитися далі, навіть без звичних для "Гри престолів" масштабних подій.

спіноф гри престолів
Критики зазначають, що серіал виглядає майже як телевізійна новела
Фото: HBO

М’якша історія у жорстокому світі

The Guardian підкреслює, що новий спіноф значно спокійніший і людяніший, ніж основна сага. Серіал не націлений на шокування глядача постійними трагедіями, а радше пропонує історію про дружбу, дорослішання й виживання у феодальному світі.

Видання визнає, що проєкт навряд чи стане масовим хітом рівня "Гри престолів", але саме в цьому і полягає його особливість. Це серіал для тих, хто хоче побачити Вестерос без надмірного епосу й безперервної ескалації насильства.

Підсумок

"Лицар семи королівств" стартував як несподівано стриманий і теплий спіноф "Гри престолів". Критики відзначають високі рейтинги, сильний акторський дует і свідомо зменшений масштаб історії. Це не серіал про долю світу, а про людей усередині нього — і саме такий підхід, схоже, знайшов свого глядача.

приквел гри престолів
Серіал отримав теплий прийом і сприймається як помітно інший, більш камерний погляд на Вестерос
Фото: HBO

