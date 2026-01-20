Чи варто дивитись новий серіал у світі "Гри престолів": що кажуть про "Лицаря семи королівств"

У всесвіті "Гри престолів" відбулася нова прем’єра — на HBO стартував серіал "Лицар семи королівств", заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна. Перші оцінки та рецензії показують: проєкт отримав теплий прийом і сприймається як помітно інший, більш камерний погляд на Вестерос.

Фокус розповідає про премʼєру "Лицар семи королівств" та те, яка реакція критиків на спіноф "Гри престолів".

Перші рейтинги: впевнений, але спокійний старт

За стартовими показниками серіал демонструє стабільно високі оцінки. На Rotten Tomatoes він отримав 88% від критиків і 80% від глядачів, а перший епізод на IMDb стартував з оцінки 8,5. Для спінофу без масштабних битв і звичних для франшизи видовищ це вважають дуже сильним результатом.

Загальний тон: менше епосу, більше людяності

Більшість західних критиків сходяться в одному: "Лицар семи королівств" свідомо зменшує масштаб. Тут менше локацій, менше політичних інтриг і значно менше пафосу. Натомість серіал робить ставку на атмосферу, характери та повсякденне життя Вестеросу.

Відео дня

Рецензенти відзначають, що проєкт значно легший за тоном, ніж "Гра престолів" і "Дім дракона". У серіалі більше гумору, іронії та теплих сцен, які балансують жорстокість світу, не перетворюючи його на повністю "темне" фентезі.

Рецензенти відзначають, що серіал значно легший за тоном, ніж "Гра престолів" і "Дім дракона" Фото: HBO

"Затишне фентезі" у світі Вестеросу

Forbes називає серіал прикладом "затишного фентезі". Видання підкреслює, що історія не намагається змагатися з попередніми проєктами за масштабом, а натомість пропонує більш інтимну подорож світом, знайомим глядачам.

Особливу увагу критик звертає на гумор і на головних персонажів, взаємодія яких створює емоційний центр серіалу. За оцінкою Forbes, саме легший тон і відмова від надмірної серйозності роблять "Лицаря семи королівств" приємною альтернативою попереднім адаптаціям.

"Менше — означає краще"

The Hollywood Reporter хвалить серіал за відхід від формули "більше й гучніше". Видання описує його як менший, розумніший і значно чарівніший проєкт у межах франшизи.

Критики зазначають, що серіал виглядає майже як телевізійна новела: короткі серії, компактний сюжет і концентрація на двох центральних героях. Саме їхня взаємодія, на думку THR, є головною причиною, чому серіал хочеться дивитися далі, навіть без звичних для "Гри престолів" масштабних подій.

Критики зазначають, що серіал виглядає майже як телевізійна новела Фото: HBO

М’якша історія у жорстокому світі

The Guardian підкреслює, що новий спіноф значно спокійніший і людяніший, ніж основна сага. Серіал не націлений на шокування глядача постійними трагедіями, а радше пропонує історію про дружбу, дорослішання й виживання у феодальному світі.

Видання визнає, що проєкт навряд чи стане масовим хітом рівня "Гри престолів", але саме в цьому і полягає його особливість. Це серіал для тих, хто хоче побачити Вестерос без надмірного епосу й безперервної ескалації насильства.

Підсумок

"Лицар семи королівств" стартував як несподівано стриманий і теплий спіноф "Гри престолів". Критики відзначають високі рейтинги, сильний акторський дует і свідомо зменшений масштаб історії. Це не серіал про долю світу, а про людей усередині нього — і саме такий підхід, схоже, знайшов свого глядача.

Серіал отримав теплий прийом і сприймається як помітно інший, більш камерний погляд на Вестерос Фото: HBO

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У жовтні 2025 у США презентували перший трейлер нового приквелу культового серіалу "Гра престолів".

4 сезон "Гри Престолів" більше неможливо подивитись в Україні.

Крім того, зірка популярного американського серіалу кардинально змінив свою зовнішність під час рекламної кампанії власного бренду. Шанувальники не впізнають його, побачивши на вулиці.