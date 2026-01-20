Стоит ли смотреть новый сериал в мире "Игры престолов": что говорят о "Рыцаре семи королевств"
Во вселенной "Игры престолов" состоялась новая премьера — на HBO стартовал сериал "Рыцарь семи королевств", основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина. Первые оценки и рецензии показывают: проект получил теплый прием и воспринимается как заметно иной, более камерный взгляд на Вестерос.
Фокус рассказывает о премьере "Рыцаря семи королевств" и о том, какая реакция критиков на спиноф "Игры престолов".
Первые рейтинги: уверенный, но спокойный старт
По стартовым показателям сериал демонстрирует стабильно высокие оценки. На Rotten Tomatoes он получил 88% от критиков и 80% от зрителей, а первый эпизод на IMDb стартовал с оценки 8,5. Для спинофа без масштабных сражений и привычных для франшизы зрелищ это считают очень сильным результатом.
Общий тон: меньше эпоса, больше человечности
Большинство западных критиков сходятся в одном: "Рыцарь семи королевств" сознательно уменьшает масштаб. Здесь меньше локаций, меньше политических интриг и значительно меньше пафоса. Зато сериал делает ставку на атмосферу, характеры и повседневную жизнь Вестероса.
Рецензенты отмечают, что проект значительно легче по тону, чем "Игра престолов" и "Дом дракона". В сериале больше юмора, иронии и теплых сцен, которые балансируют жестокость мира, не превращая его в полностью "темное" фэнтези.
"Уютное фэнтези" в мире Вестероса
Forbes называет сериал примером "уютного фэнтези". Издание подчеркивает, что история не пытается соревноваться с предыдущими проектами по масштабу, а вместо этого предлагает более интимное путешествие по миру, знакомому зрителям.
Особое внимание критик обращает на юмор и на главных персонажей, взаимодействие которых создает эмоциональный центр сериала. По оценке Forbes, именно более легкий тон и отказ от чрезмерной серьезности делают "Рыцаря семи королевств" приятной альтернативой предыдущим адаптациям.
"Меньше — значит лучше"
The Hollywood Reporter хвалит сериал за отход от формулы "больше и громче". Издание описывает его как меньший, более умный и гораздо более очаровательный проект в рамках франшизы.
Критики отмечают, что сериал выглядит почти как телевизионная новелла: короткие серии, компактный сюжет и концентрация на двух центральных героях. Именно их взаимодействие, по мнению THR, является главной причиной, почему сериал хочется смотреть дальше, даже без привычных для "Игры престолов" масштабных событий.
Более мягкая история в жестоком мире
The Guardian подчеркивает, что новый спиноф значительно спокойнее и человечнее, чем основная сага. Сериал не нацелен на шокирование зрителя постоянными трагедиями, а скорее предлагает историю о дружбе, взрослении и выживании в феодальном мире.
Издание признает, что проект вряд ли станет массовым хитом уровня "Игры престолов", но именно в этом и заключается его особенность. Это сериал для тех, кто хочет увидеть Вестерос без чрезмерного эпоса и непрерывной эскалации насилия.
Итог
"Рыцарь семи королевств" стартовал как неожиданно сдержанный и теплый спиноф "Игры престолов". Критики отмечают высокие рейтинги, сильный актерский дуэт и сознательно уменьшенный масштаб истории. Это не сериал о судьбе мира, а о людях внутри него — и именно такой подход, похоже, нашел своего зрителя.
