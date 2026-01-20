Стоит ли смотреть новый сериал в мире "Игры престолов": что говорят о "Рыцаре семи королевств"

Во вселенной "Игры престолов" состоялась новая премьера — на HBO стартовал сериал "Рыцарь семи королевств", основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина. Первые оценки и рецензии показывают: проект получил теплый прием и воспринимается как заметно иной, более камерный взгляд на Вестерос.

Фокус рассказывает о премьере "Рыцаря семи королевств" и о том, какая реакция критиков на спиноф "Игры престолов".

Первые рейтинги: уверенный, но спокойный старт

По стартовым показателям сериал демонстрирует стабильно высокие оценки. На Rotten Tomatoes он получил 88% от критиков и 80% от зрителей, а первый эпизод на IMDb стартовал с оценки 8,5. Для спинофа без масштабных сражений и привычных для франшизы зрелищ это считают очень сильным результатом.

Общий тон: меньше эпоса, больше человечности

Большинство западных критиков сходятся в одном: "Рыцарь семи королевств" сознательно уменьшает масштаб. Здесь меньше локаций, меньше политических интриг и значительно меньше пафоса. Зато сериал делает ставку на атмосферу, характеры и повседневную жизнь Вестероса.

Рецензенты отмечают, что проект значительно легче по тону, чем "Игра престолов" и "Дом дракона". В сериале больше юмора, иронии и теплых сцен, которые балансируют жестокость мира, не превращая его в полностью "темное" фэнтези.

Рецензенты отмечают, что сериал значительно легче по тону, чем "Игра престолов" и "Дом дракона" Фото: HBO

"Уютное фэнтези" в мире Вестероса

Forbes называет сериал примером "уютного фэнтези". Издание подчеркивает, что история не пытается соревноваться с предыдущими проектами по масштабу, а вместо этого предлагает более интимное путешествие по миру, знакомому зрителям.

Особое внимание критик обращает на юмор и на главных персонажей, взаимодействие которых создает эмоциональный центр сериала. По оценке Forbes, именно более легкий тон и отказ от чрезмерной серьезности делают "Рыцаря семи королевств" приятной альтернативой предыдущим адаптациям.

"Меньше — значит лучше"

The Hollywood Reporter хвалит сериал за отход от формулы "больше и громче". Издание описывает его как меньший, более умный и гораздо более очаровательный проект в рамках франшизы.

Критики отмечают, что сериал выглядит почти как телевизионная новелла: короткие серии, компактный сюжет и концентрация на двух центральных героях. Именно их взаимодействие, по мнению THR, является главной причиной, почему сериал хочется смотреть дальше, даже без привычных для "Игры престолов" масштабных событий.

Критики отмечают, что сериал выглядит почти как телевизионная новелла Фото: HBO

Более мягкая история в жестоком мире

The Guardian подчеркивает, что новый спиноф значительно спокойнее и человечнее, чем основная сага. Сериал не нацелен на шокирование зрителя постоянными трагедиями, а скорее предлагает историю о дружбе, взрослении и выживании в феодальном мире.

Издание признает, что проект вряд ли станет массовым хитом уровня "Игры престолов", но именно в этом и заключается его особенность. Это сериал для тех, кто хочет увидеть Вестерос без чрезмерного эпоса и непрерывной эскалации насилия.

Итог

"Рыцарь семи королевств" стартовал как неожиданно сдержанный и теплый спиноф "Игры престолов". Критики отмечают высокие рейтинги, сильный актерский дуэт и сознательно уменьшенный масштаб истории. Это не сериал о судьбе мира, а о людях внутри него — и именно такой подход, похоже, нашел своего зрителя.

Сериал получил теплый прием и воспринимается как заметно иной, более камерный взгляд на Вестерос Фото: HBO

