"Никогда бы не подумала": украинка рассказала о притеснении украинцев в Польше

Украинка Яна заявила об открытой дискриминации и ксенофобии, с которой она недавно столкнулась во время посещения детского сада. По словам женщины, обычный бытовой инцидент мгновенно перерос в агрессивные нападки и оскорбления на национальной почве.

Пострадавшая, которая сейчас живет в Польше, рассказала в TikTok, что привела своего ребенка в детсад, а свою собаку породы мальтип временно оставила привязанной с другой стороны забора, поскольку заходить с животными на территорию запрещено. Песика хорошо знают все воспитанники заведения, ведь семья ежедневно гуляет рядом, и животное никогда не проявляло агрессии.

Единственное, что смутило прохожих — собака начала лаять, оставшись в одиночестве. Вместо спокойного замечания, украинка услышала в свой адрес крики и унижения от другой женщины, которая как раз заходила в садик с дочкой.

"Я получила крики, оскорбления и фразы о том, что я не у себя в стране. Это было открытое пренебрежение ко мне, моей чести и достоинства. Было высказано много абсолютно незаслуженных оскорбительных слов", — делится автор сообщения.

Украинка попала в конфликт с полячкой из-за собаки Фото: TikTok

Яна вернулась к автомобилю, чтобы включить аудиозапись на телефоне и зафиксировать поведение нападающей. Когда обидчица вышла из детсада, украинка вежливо попыталась выяснить причину такой агрессивной реакции.

Однако в ответ она услышала еще больше нецензурной лексики, а также прямые угрозы в сторону домашнего любимца.

Реакция правоохранителей

Пострадавшая решила действовать в правовом поле и вызвала на место происшествия полицию. Несмотря на то, что патруль так и не приехал на вызов, правоохранители приняли обращение по телефону и пригласили женщину прибыть в ближайшее отделение для написания официального заявления.

Украинка с ником @yanakhudiakova убеждена, что поведение собаки было лишь формальным поводом для выплеска накопленного негатива. Поскольку животное никак не контактировало с оппоненткой и ее ребенком, причиной конфликта стала именно национальная принадлежность матери. Женщина признается, что масштабы ксенофобии, которые проявились в последние месяцы, ее глубоко шокируют.

