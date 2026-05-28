"Ніколи б не подумала": українка розказала про гноблення українців в Польщі

Українка Яна заявила про відкриту дискримінацію та ксенофобію, з якою вона нещодавно зіткнулася під час відвідування дитячого садка. За словами жінки, звичайний побутовий інцидент миттєво переріс у агресивні нападки та образи на національному ґрунті.

Постраждала, яка зараз живе у Польщі, розповіла у TikTok, що привела свою дитину до дитсадка, а свого собаку породи мальтіпу тимчасово залишила прив'язаним з іншого боку паркану, оскільки заходити з тваринами на територію заборонено. Песика добре знають усі вихованці закладу, адже родина щодня гуляє поруч, і тварина ніколи не виявляла агресії.

Єдине, що збентежило перехожих — собака почав гавкати, залишившись на самоті. Замість спокійного зауваження, українка почула на свою адресу крики та приниження від іншої жінки, яка саме заходила до садочка з донькою.

"Я отримала крики, образи та фрази про те, що я не у себе в країні. Це була відкрита зневага до мене, моєї честі та гідності. Було висловлено багато абсолютно незаслужених образливих слів", — ділиться авторка допису.

Українка потрапила у конфлікт з полячкою через собаку

Яна повернулася до автомобіля, щоб увімкнути аудіозапис на телефоні та зафіксувати поведінку нападниці. Коли кривдниця вийшла з дитсадка, українка ввічливо спробувала з'ясувати причину такої агресивної реакції.

Проте у відповідь вона почула ще більше нецензурної лексики, а також прямі погрози в бік домашнього улюбленця.

Реакція правоохоронців

Постраждала вирішила діяти в правовому полі та викликала на місце події поліцію. Попри те, що патруль так і не приїхав на виклик, правоохоронці прийняли звернення телефоном і запросили жінку прибути до найближчого відділку для написання офіційної заяви.

Українка з ніком @yanakhudiakova переконана, що поведінка собаки була лише формальним приводом для виплеску накопиченого негативу. Оскільки тварина жодним чином не контактувала з опоненткою та її дитиною, причиною конфлікту стала саме національна приналежність матері. Жінка зізнається, що масштаби ксенофобії, які проявилися в останні місяці, її глибоко шокують.

