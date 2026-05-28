"О Боже, у него инсульт": жена Байдена впервые рассказала, что произошло во время дебатов с Трампом
Бывшая первая леди Америки Джилл Байден призналась, что во время неудачных дебатов между ее мужем Джо Байденом и тогда кандидатом в президенты Америки Дональдом Трампом, проходивших в 2024 году, она подумала, что у Байдена случился инсульт.
Об этом она сказала в интервью CBS News, цитируют BBC и CNN. Ее откровенные признания появились накануне публикации новых мемуаров Джилл Байден "Вид с восточного крыла", которая должна выйти 2 июня.
Джилл Байден рассказала, что дебаты ее мужа и Дональда Трампа в 2024 году, где Джо Байден спотыкался и был растерянным, "напугали ее до смерти", и она волновалась, что у ее мужа инсульт.
"Я была напугана, потому что никогда раньше, или после этого не видела Джо таким. Никогда. Я не знаю, что случилось. Когда я смотрела это, я думала: "О, Боже, у него инсульт". И это меня до смерти напугало", — говорит она.
Издание отмечают, что дебаты Байдена и Трампа 27 июня 2024 года, где президент США Байден заметно запинался и произносил свои реплики тонким голосом, бормоча слова, и время от времени имел растерянный вид, стали провальными. Именно после критики, в том числе и демократов, обеспокоенных его возрастом и физической формой, Байден снял свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Камалы Харрис.
