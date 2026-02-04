В США арестовали бывшего мужа Джилл Байден: обвиняют в убийстве собственной жены

Уильяма Стивенсона, экс-супруга бывшей первой леди США Джилл Байден, посадили в тюрьму, предъявив обвинение в убийстве собственной жены — 64-летней Линды Стивенсон.

Линду Стивенсон нашли мертвой в декабре в частном доме, расположенном в округе Нью-Касл штата Делавэр в США. Об этом сообщает CNN.

В первоначальном заявлении полиции говорится, что правоохранители прибыли к дому Стивенсон после того, как им поступил вызов о бытовой ссоре. Там они обнаружили женщину, которая лежала в одной из комнат дома уже без сознания.

Как пишет The Guardian, офицеры полиции, прибывшие на вызов, пытались реанимировать женщину, однако это им так и не удалось. Тело Линды Стивенсон было передано в отдел судебно-медицинской экспертизы штата Делавэр для дальнейшего вскрытия.

Точную причину смерти и другие обстоятельства полицейские пока не раскрывают.

Подозревают в этом преступлении 77-летнего Уильяма Стивенсона, который был первым мужем нынешней жены Джо Байдена Джилл Байден. Пара была замужем с 1970 по 1975 годы, вскоре после бракосочетания Джилл вышла за политика.

CNN | фотография Уильяма Стивенсона, первого мужа Джилл Байден

Задержанный Уильям Стивенсон находится в исправительном учреждении имени Говарда Янга под залогом в 500 тысяч долларов. СМИ неизвестно, имеет ли он юридического представителя для защиты в суде.

Как цитируют медиа некролог Линды Стивенсон, она была "добросердечным" человеком, который посвятил свою жизнь семье.

Из открытых источников известно, что Джилл Байден вышла замуж за Уильяма Стивенсона, когда ей было 18 лет. Они вместе поступили в Делавэрский университет, однако уже через несколько лет решили, что не подходят друг другу, после чего развелись.

