Рэпер Пи Дидди частично признался в убийстве Тупака: появился новый громкий иск, — NYP

Американский музыкальный магнат Шон Комбс (или рэпер Пи Дидди) якобы использовал убийство Тупака Шакура для того, чтобы держать в страхе жертву насилия.

Об этом свидетельствует новый скандальный судебный иск от истца по имени Стив Отис. Новые подробности относительно Пи Дидди раскрыло издание The New York Post.

Стив Отис утверждает, что когда работал в эскорте в 2012 году, Комбс изнасиловал в гостиничном номере. Перед этим, как отмечает мужчина, рэпер напоил его наркотиками, после чего воспользовался его состоянием.

Пи Дидди угрожал жертве насилия и выказал свою причастность к убийству Тупака Фото: Instagram diddy

Иск также содержит обвинения Дидди в том, что он принуждал мужчину к интимным отношениям с женщиной неестественным и жестоким способом. Отис умолял его остановиться и говорил о том, что чувствует боль.

После этой "ночи насилия" Комбс угрожал мужчине. В одной из таких угроз он якобы и упомянул об убийстве Тупака.

"Лучше никому об этом не говори. Я с тобой, блядь, не играю. Если я смог убрать Тупака, то что, по твоему мнению, может произойти с тобой?", — говорил, по свидетельствам Отиса, Пи Дидди.

Однако на этом угрозы не закончились. В 2014 году они возобновились с новой силой, ведь рэпер, как утверждается, "мобилизовал посредников" для того, чтобы запугивать Отиса. Это произошло после того, как мужчина оставил комментарий на странице рэпера в Instagram.

"Угрозы смертью со стороны Комбса были бессрочными и самовыполнимыми: молчание или смерть", — говорится в иске.

Представители эскорт-сервиса, в котором работал в то время истец, предупреждали его, что музыкант "заставляет людей исчезать".

Также Отис признался, что почувствовал себя в безопасности только тогда, когда Дидди наконец оказался за решеткой. В октябре рэперу объявили приговор и присудили заключение сроком на четыре года.

Напомним, 9 января издание The New York Times сообщало, что Пи Диди из тюрьмы обратился к Дональду Трампу.

В октябре газета Daily Mail раскрыла подробности нападения на Пи Дидди в СИЗО.