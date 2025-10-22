Покушение на Дидди в СИЗО: подробности нападения на обладателя премии "Грэмми"

В США, в нью-йоркском следственном изоляторе вооруженный заключенный подошел к камере Дидди и угрожал ему ножом. Друзья и адвокаты рэпера рассказали о ходе инцидента и опасных условиях содержания.

Как сообщает Daily Mail, в СИЗО Нью-Йорка произошла попытка нападения на известного рэпера и продюсера Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс. Вооруженный заключенный приблизился к камере и прижал нож к горлу музыканта, не причинив физического вреда.

Пожизненный друг Дидди, Чарлуччи Финни, рассказал изданию, что нападавший намеревался запугать рэпера, а не убить.

"Если бы он хотел его убить, это произошло бы за секунду", — пояснил Финни. По его словам, инцидент имел целью подчеркнуть "тюремную справедливость" среди заключенных.

Адвокаты Дидди неоднократно поднимали вопрос о насилии во время рассмотрения дела о торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Защитник Брайан Стил отметил, что заключенный пытался поднять свой "престиж", нанеся вред Дидди, но был остановлен охраной.

Відео дня

Обладатель премии "Грэмми" отбывает 50-месячный срок в тюрьме, где царят насилие, наркомания и нехватка персонала. Адвокаты призывают перевести его в более безопасное заведение FCI Fort Dix в Нью-Джерси, где он смог бы проходить реабилитацию и поддерживать контакт с семьей.

Финни подчеркнул, что Шон Комбс скрывает опасность от своей семьи, но друзья обеспокоены его безопасностью.

"Заключенные воспринимают это лично, и они хотят возмездия", — сказал он.

В июле Дидди оправдали по обвинению в торговле людьми и рэкете, но суд назначил 4 года заключения и штраф 500 тыс. долларов. Рэпер уверяет, что посещает курсы саморазвития и помогает другим заключенным, оставаясь вне наркотиков и насилия.

Финни также заявил, что несмотря на скандалы и проблемы с наркотиками, Дидди остается преданным семье и друзьям.

"Шон несокрушим и делает все, чтобы остаться тем самым Шоном Комбсом, когда выйдет на свободу", — подчеркнул он.

Белый дом опроверг слухи о возможном смягчении приговора президентом Дональдом Трампом. Информация оказалась ложной, сообщили представители администрации США.

Напомним, Шон Комбс известен как основатель лейбла Bad Boy, хитмейкер и продюсер. Его пребывание в тюрьме стало резонансным из-за обвинений в торговле людьми и опасных условий содержания в СИЗО Нью-Йорка.

Как сообщал Фокус, Рэпер Шон Комбс, известный как P.Diddy, просил у президента США Дональда Трампа помилования из-за уголовного дела на федеральном уровне.

Фокус также писал, что Дуэйн Дэвис, который является обвиняемым в убийстве рэпера Тупака Шакура, утверждает, что Шон Комбс (P. Diddy) заплатил 1 миллион долларов за его убийство.