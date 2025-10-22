Замах на Дідді у СІЗО: подробиці нападу на володаря премії "Греммі"

У США, в нью-йоркському слідчому ізоляторі озброєний ув’язнений підійшов до камери Дідді та погрожував йому ножем. Друзі та адвокати репера розповіли про перебіг інциденту та небезпечні умови утримання.

Як повідомляє Daily Mail, у СІЗО Нью-Йорка сталася спроба нападу на відомого репера та продюсера Дідді, справжнє ім’я якого Шон Комбс. Озброєний ув’язнений наблизився до камери та притиснув ніж до горла музиканта, не спричинивши фізичної шкоди.

Довічний друг Дідді, Чарлуччі Фінні, розповів виданню, що нападник мав намір залякати репера, а не вбити.

"Якби він хотів його вбити, це сталося б за секунду", — пояснив Фінні. За його словами, інцидент мав на меті підкреслити "тюремну справедливість" серед ув’язнених.

Адвокати Дідді неодноразово порушували питання про насильство під час розгляду справи про торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію. Захисник Браян Стіл зазначив, що ув’язнений намагався підняти свій "престиж", завдавши шкоди Дідді, але був зупинений охороною.

Володар премії "Греммі" відбуває 50-місячний термін у в’язниці, де панують насильство, наркоманія та нестача персоналу. Адвокати закликають перевести його до більш безпечного закладу FCI Fort Dix у Нью-Джерсі, де він зміг би проходити реабілітацію та підтримувати контакт із родиною.

Фінні підкреслив, що Шон Комбс приховує небезпеку від своєї родини, але друзі стурбовані його безпекою.

"Ув’язнені сприймають це особисто, і вони прагнуть відплати", — сказав він.

У липні Дідді виправдали за звинуваченнями в торгівлі людьми та рекеті, але суд призначив 4 роки ув’язнення та штраф 500 тис. доларів. Репер запевняє, що відвідує курси саморозвитку та допомагає іншим ув’язненим, залишаючись поза наркотиками та насильством.

Фінні також заявив, що попри скандали та проблеми з наркотиками, Дідді залишається відданим сім’ї та друзям.

"Шон незламний і робить усе, щоб залишитися тим самим Шоном Комбсом, коли вийде на волю", — підкреслив він.

Білий дім спростував чутки про можливе пом’якшення вироку президентом Дональдом Трампом. Інформація виявилася неправдивою, повідомили представники адміністрації США.

Нагадаємо, Шон Комбс відомий як засновник лейблу Bad Boy, хітмейкер та продюсер. Його перебування у в’язниці стало резонансним через звинувачення у торгівлі людьми та небезпечні умови утримання в СІЗО Нью-Йорка.

Як повідомляв Фокус, Репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, просив у президента США Дональда Трампа помилування через кримінальну справу на федеральному рівні.

Фокус також писав, що Дуейн Девіс, який є обвинуваченим у вбивстві репера Тупака Шакура, стверджує, що Шон Комбс (P. Diddy) заплатив 1 мільйон доларів за його вбивство.