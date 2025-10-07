"Чудово з ним ладнав": репер P. Diddy просив президентського помилування у Трампа

Репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, просив у президента США Дональда Трампа президентського помилування через кримінальну справу на федеральному рівні.

Дональд Трамп заявив, що його про помилування "просили багато людей". Серед переліку тих, хто це зробив, президент США назвав скандально відомого репера P. Diddy. Про це повідомляє CNN, кореспондентка якого поспілкувалася з Трампом.

Шон Комбс, якого в п'ятницю, 3 жовтня, засудили до понад чотирьох років тюремного ув'язнення за два звинувачення у перевезенні з метою заняття проституцією, зажадав отримати президентське помилування від лідера США.

Один із членів команди захисту Комбса у серпні повідомляв ЗМІ, що представники репера звернулися до адміністрації Трампа. Вони хотіли з'ясувати можливості президентського помилування для P. Diddy.

"Наскільки я розумію, ми звернулися і провели переговори щодо помилування", — повідомила адвокатка Ніколь Вестморленд.

P. Diddy просив президентського помилування: як відреагував Трамп

Дональд Трамп вже прокоментував можливість надання президентського помилування для репера, зробивши це задовго до оголошення вироку музиканту. Так, в інтерв'ю для Newsmax, оприлюдненому 2 місяці тому, президента США пояснив, що навряд чи помилує Комбса.

"Я був з ним у дуже дружніх стосунках, ми чудово ладнали, і він здавався приємною людиною. Я не знав його добре. Але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожим", — розповів Дональд Трамп.

За словами американського лідера, ці обставини роблять можливість помилування для репера "складнішою".

Також CNN повідомило, що у понеділок, 6 жовтня, суддю Аруна Субраманіана адвокати Комбса попросили розмістити P. Diddy у федеральній виправній установі з низьким рівнем безпеки у Форт-Дікс, штат Нью-Джерсі. Захисники обвинуваченого пояснили це розміщення тим, що у цій установі репер зможе "долати проблеми з наркотичною залежністю".

Нагадаємо, 4 жовтня видання New York Post розповіло, що реперу Шону Комбсу оголосили вирок, засудивши до 50 місяців ув'язнення та сплати штрафу.

9 вересня медіа USA Today інформувало, що репер Шон Комбс був замовником вбивства Тупака Шакура.