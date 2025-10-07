"Прекрасно с ним ладил": рэпер P. Diddy просил президентского помилования у Трампа

Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, просил у президента США Дональда Трампа президентского помилования из-за уголовного дела на федеральном уровне.

Дональд Трамп заявил, что его о помиловании "просили многие люди". Среди перечня тех, кто это сделал, президент США назвал скандально известного рэпера P. Diddy. Об этом сообщает CNN, корреспондентка которого пообщалась с Трампом.

Шон Комбс, которого в пятницу, 3 октября, приговорили к более чем четырем годам тюремного заключения за два обвинения в перевозке с целью занятия проституцией, потребовал получить президентское помилование от лидера США.

Один из членов команды защиты Комбса в августе сообщал СМИ, что представители рэпера обратились в администрацию Трампа. Они хотели выяснить возможности президентского помилования для P. Diddy.

"Насколько я понимаю, мы обратились и провели переговоры о помиловании", — сообщила адвокат Николь Вестморленд.

P. Diddy просил президентского помилования: как отреагировал Трамп

Дональд Трамп уже прокомментировал возможность предоставления президентского помилования для рэпера, сделав это задолго до оглашения приговора музыканту. Так, в интервью для Newsmax, обнародованном 2 месяца назад, президента США объяснил, что вряд ли помилует Комбса.

"Я был с ним в очень дружеских отношениях, мы прекрасно ладили, и он казался приятным человеком. Я не знал его хорошо. Но когда я баллотировался на должность, он был очень враждебным", — рассказал Дональд Трамп.

По словам американского лидера, эти обстоятельства делают возможность помилования для рэпера "более сложной".

Также CNN сообщило, что в понедельник, 6 октября, судью Аруна Субраманиана адвокаты Комбса попросили разместить P. Diddy в федеральном исправительном учреждении с низким уровнем безопасности в Форт-Дикс, штат Нью-Джерси. Защитники обвиняемого объяснили это размещение тем, что в этом учреждении рэпер сможет "преодолевать проблемы с наркотической зависимостью".

Напомним, 4 октября издание New York Post рассказало, что рэперу Шону Комбсу объявили приговор, приговорив к 50 месяцам заключения и уплате штрафа.

9 сентября медиа USA Today информировало, что рэпер Шон Комбс был заказчиком убийства Тупака Шакура.