Репер Пі Дідді частково зізнався у вбивстві Тупака: з'явився новий гучний позов, — NYP

Американський музичний магнат Шон Комбс (або репер Пі Дідді) нібито використовував вбивство Тупака Шакура для того, щоб тримати у страху жертву насильства.

Про це свідчить новий скандальний судовий позов від позивача на ім'я Стів Отіс. Нові подробиці щодо Пі Дідді розкрило видання The New York Post.

Стів Отіс стверджує, що коли працював в ескорті у 2012 році, Комбс зґвалтував у готельному номері. Перед цим, як наголошує чоловік, репер напоїв його наркотиками, після чого скористався його станом.

Пі Дідді погрожував жертві насильства й виказав свою причетність до вбивства Тупака Фото: Instagram diddy

Позов також містить звинувачення Дідді у тому, що він примушував чоловіка до інтимних зносин з жінкою у неприродній та жорстокий спосіб. Отіс благав його зупинитися і казав про те, що відчуває біль.

Після цієї "ночі насильства" Комбс погрожував чоловікові. В одній з таких погроз він нібито і згадав про вбивство Тупака.

"Краще нікому про це не говори. Я з тобою, бляха, не граюся. Якщо я зміг прибрати Тупака, то що, на твою думку, може статися з тобою?", — казав, за свідченнями Отіса, Пі Дідді.

Проте на цьому погрози не закінчилися. У 2014 році вони відновилися з новою силою, адже репер, як стверджується, "мобілізував посередників" для того, щоб залякувати Отіса. Це сталося після того, як чоловік залишив коментар на сторінці репера в Instagram.

"Погрози смертю з боку Комбса були безстроковими та самовиконуваними: мовчання або смерть", — йдеться у позові.

Представники ескорт-сервісу, в якому працював на той час позивач, попереджали його, що музикант "змушує людей зникати".

Також Отіс зізнався, що відчув себе у безпеці лише тоді, коли Дідді нарешті опинився за ґратами. У жовтні реперу оголосили вирок та присудили ув'язнення строком на чотири роки.

