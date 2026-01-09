Скандальний Пі Дідді з вʼязниці звернувся до Трампа: що той відповів

Американський музичний магнат Шон Комбс (Пі Дідді) на тлі свого тюремного вироку написав лист президенту США Дональду Трампу з проханням про помилування.

Так, репер особисто написав листа американському лідеру з проханням переглянути його справу та звільнити від покарання. Сам Трамп підтвердив факт звернення, але поставився до нього з іронією, пише The New York Times.

Пі Дідді написав лист Трампу

Під час спілкування з журналістами Трамп, відповідаючи на запитання про лист Комбса, саркастично сказав: "О, ви хотіли б його побачити?".

Президент США також зазначив, що не має наміру помилувати кількох інших відомих осіб, коли репортер представив йому імена деяких ув'язнених.

Серед них Ніколас Мадуро, повалений лідер Венесуели, якому висунуто звинувачення у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну; Роберт Менендес, колишній сенатор від Нью-Джерсі, якого у 2024 році визнали винним у обміні свого політичного впливу на золото, готівку та кабріолет Mercedes-Benz; та Сем Бенкман-Фрід, криптовалютний підприємець, якого у 2023 році засудили за крадіжку мільярдів доларів у клієнтів.

Згодом цю позицію підтвердили і в Білому домі, зазначивши, що звернення Шона Комбса було розглянуте, однак підстав для позитивного рішення немає.

Справа Пі Дідді

56-річного Комбса, відомого як Пі Дідді, минулого року визнали винним у низці звинувачень, пов'язаних з торгівлею людьми та рекетом, і засудили до 50 місяці ув'язнення.

Цікаво, що сам Трамп раніше казав, що його стосунки з репером остаточно зіпсувалися після президентської кампанії 2016 року, коли Пі Дідді публічно виступив з критикою на його адресу.

