У суді над Пі Дідді спливло ім'я Брюса Вілліса

Ім'я голлівудської зірки Брюса Вілліса, який останні кілька років страждає на лобно-скроневу деменцію, прозвучало на засіданні суду в Нью-Йорку, де розглядають справу Шона Комбса.

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Про це повідомляє People.

Про зірку Голлівуду заговорили під час допиту Кессі Вентури, колишньої дівчини Шона Комбса, яка перебувала з ним у стосунках з 2008 по 2018 рік. Вона є ключовим свідком і, починаючи з 12 травня, практично щодня дає проти нього свідчення.

Під час останнього перехресного допиту Кессі розповіла подробиці роману з репером. Присяжним показали текстові повідомлення, зокрема одне, в якому вона висловила бажання відігравати важливішу роль у житті Дідді, а також у стосунках із його дітьми від попередніх стосунків.

Однак, за її словами, вона відчувала, що є не коханою жінкою музиканта, а частиною його "примх".

"Це може бути трохи несамовито", — сказала вона.

У спробі якось дати зрозуміти Шону, що у них все може вийти набагато краще, ніж є, вона наводила йому приклади успішних стосунків у Голлівуді між зірками, у яких були діти від інших людей.

"Хоч би як ти думав, що ти Брюс Вілліс, ти ним не є. Він одружений, і до того, як він одружився, уся сім'я вирушала в подорожі разом або тільки він і його жінка", — писала Вентура Комбсу 2013 року.

Актор "Міцного горішка" раніше був одружений з Демі Мур, і в них троє дітей. Незважаючи на розлучення 2000 року, дві зірки зберегли тісний зв'язок і теплі стосунки заради спільного виховання дітей.

Кессі також згадувала Едді Мерфі та його дружину Пейдж Батчер. До того як одружитися у 2024-му, пара зустрічалася багато років.

"Едді Мерфі та Пейдж забрали його дітей самі. Я не думаю, що ти співчуваєш моїм почуттям. Я розумію, що ти відчуваєш, що тобі потрібно захистити своїх дітей, але через деякий час... це як для чого?" — свідчить інше повідомлення, зачитане в суді.

Кессі Вентура перебуває на восьмому місяці вагітності

Адвокат захисту показав присяжним й інші тексти, щоб навести приклади розчарування Кессі щодо Комбса, а також її ревнощів до його спілкування з іншими жінками.

"Ти змушуєш мене виглядати як другорядна фігура, а я не думала, що я така", — також написала співачка 2013 року.

Вентура заявила, що коли вони тільки почали зустрічатися, Дідді не хотів, щоб у неї були інші чоловіки, і злився, коли підозрював, що у неї роман. Сам же Комбс бачився, з ким хотів, зокрема з колишньою дівчиною Кім Портер, яка померла в 41 рік.

Нещодавно стало відомо, що скандальні відео з оргіями Дідді, які потрапили до рук прокурорів, не будуть повністю розкриті. Незважаючи на те, що їх показали присяжним, суддя Арун Субраманіан став на бік адвокатів Комбса і ймовірної жертви Кессі Вентури, які просили, щоб відвертий контент залишався конфіденційним.

Раніше Фокус писав, що Джастін Бібер порушив мовчання з приводу Пі Дідді. Його називали однією з найзнаменитіших жертв репера.